Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 27 de mayo 2026: números ganadores del sorteo 4218

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 27 de mayo (Crónica Digital)

El sorteo 4218 de Melate, Revancha y Revanchita llega este miércoles 27 de mayo acompañado de una expectativa poco habitual. La atención se concentró en una bolsa acumulada millonaria, que mantiene pendientes a miles e participantes por conocer los resultados y números ganadores de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4218?

La bolsa acumulada del Melate 4218 alcanzó los 173 millones de pesos. La cifra se construyó después de varias jornadas consecutivas sin un ganador absoluto.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4218

La Lotería Nacional realiza la transmisión en vivo del sorteo mediante su canal oficial de YouTube, donde quedó disponible el registro completo del procedimiento. El formato permite seguir cada etapa de Melate, Revancha y Revanchita en tiempo real, desde la extracción de las esferas hasta la confirmación de los números ganadores.

La transmisión quedará disponible para la consulta de los resultados en cualquier momento.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4218?

El Melate 4218 se realiza a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Melate mantiene una mecánica sencilla. Cada participante puede elegir entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional utilizada para definir premios secundarios.

El boleto participa de manera simultánea en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener algún premio dentro de las distintas modalidades disponibles en el mismo sorteo.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4218?

Los resultados oficiales del Melate 4218 pueden revisarse en el sitio oficial de la Lotería Nacional y en los establecimientos autorizados. La plataforma digital también cuenta con un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto para confirmar posibles aciertos en cuestión de segundos.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El boleto base de Melate tiene un costo de 15 pesos. La modalidad Revancha añade 10 pesos adicionales y Revanchita suma otros 5 pesos.

De esta forma, participar en las tres modalidades representa una inversión total de 30 pesos, cantidad que permite competir por los premios disponibles en cada uno de los sorteos incluidos dentro de la misma jugada.