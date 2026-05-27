Celulares en Hot Sale 2026: ¿Quién tiene las mejores ofertas en México? ¿Buscas un nuevo celular? Conoce cuáles son las mejores ofertas de smartphones en este Hot Sale 2026 (Imagen hecha con IA)

Continúa el Hot Sale 2026 en México y, si te encuentras en búsqueda de un nuevo teléfono, aquí te compartimos algunas de las mejores ofertas en celulares para que estrenes.

Cada año, miles de usuarios esperan con ansias la llegada del Hot Sale, en donde durante nueve días se pueden encontrar ofertas en línea en todo tipo de productos.

Y en este Hot Sale 2026, las promociones en celulares abarcan marcas como Motorola, Xiaomi, Huawei, Samsung e incluso Apple, por lo que tendrás una gran variedad para escoger el que más te convenga.

Celulares en Hot Sale 2026: ¿Qué tiendas tienen los descuentos más altos?

Desde que empezó el Hot Sale 2026, el pasado lunes 25 de mayo, diversas tiendas han publicado diferentes ofertas en equipos celulares; sin embargo, ha habido algunas que sobresalen más que otras y aquí te decimos cuáles son:

Telcel: La compañía celular ofrece hasta 75% de descuento en smartphones , además de hasta 24 meses sin intereses en la tienda en línea de Telcel.

La compañía celular ofrece hasta , además de hasta 24 meses sin intereses en la tienda en línea de Telcel. Walmart: La tienda ofrece a sus clientes durante este Hot Sale 2026 hasta 65% de ahorro en celulares, más 24 meses sin intereses y hasta una bonificación bancaria del 20%.

La tienda ofrece a sus clientes durante este Hot Sale 2026 hasta en celulares, más 24 meses sin intereses y hasta una bonificación bancaria del 20%. Coppel: En esta tienda podrás encontrar hasta el 50% de descuento en celulares y accesorios.

Recuerda que durante este Hot Sale 2026 también puedes consultar si tu banco tiene promociones activas, pues en ocasiones ofrece bonificaciones y meses sin intereses independientemente del producto que adquieras.

¿Cuáles son los celulares con mayor descuento en este Hot Sale 2026?

Si aún no te has decidido por qué celular comprar durante este Hot Sale 2026, aquí te compartimos cuáles tienen mayor descuento:

Xiaomi Note 12S: En Telcel tiene un descuento del 75%, pasando de costar $8,999 a solo $2,249.

En Telcel tiene un descuento del 75%, pasando de costar $8,999 a solo OPPO Reno11: En Telcel tiene un descuento del 50%, costando actualmente $4,999 en lugar de los $9,999 que cuesta normalmente.

En Telcel tiene un descuento del 50%, costando actualmente en lugar de los $9,999 que cuesta normalmente. Huawei Pura 80 Pro: Cuenta con el 60% de descuento, pasando de costar $29,999 a $11,999 ; esta oferta aplica únicamente en la página de Huawei.

Cuenta con el 60% de descuento, pasando de costar $29,999 a ; esta oferta aplica únicamente en la página de Huawei. Samsung A54 5G: En Telcel podrás adquirirlo a solo $4,999, pues cuenta con el 50% de descuento en su precio original de $9,999.

¿Cuándo termina el Hot Sale 2026 y hasta cuándo duran las ofertas de celulares?

El Hot Sale 2026 durará hasta el martes 2 de junio, por lo que después de este tiempo la mayoría de los celulares volverá a su precio original.