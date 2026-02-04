¿Con qué canción va a abrir Bad Bunny el show de medio tiempo del Super Bowl LX?: estas son las favoritas según Las Vegas

Canción de apertura en el show de Medio Tiempo 2026 Las predicciones del setlist que Bad Bunny presentará en el Super Bowl LX han llegado a Las Vegas, donde la apuesta por la canción que abrirá el espectáculo revela una reñida competencia.

Cada año, fanáticos y fanáticas del fútbol americano —y del arte musical— se reúnen en uno de los eventos deportivos con mayor audiencia internacional, el Super Bowl, donde el enfrentamiento no es el único elemento que atrae a las masas, sino también su tradicional espectáculo de Medio Tiempo.

El próximo domingo 8 de febrero, fecha en la que se celebrará el esperado partido, Bad Bunny será el artista encargado de liderar el popular halftime show, por lo que las apuestas sobre la posible canción que abrirá el espectáculo han comenzado en las plataformas de juego, mostrando una dura competencia entre las preferidas del público internacional.

¿Cuáles son las canciones favoritas de Bad Bunny para el Super Bowl LX?

De acuerdo con las plataformas de apuestas, alrededor de quince canciones en la discografía completa del puertorriqueño son las preferidas para coronarse como la canción de apertura en el show de Medio Tiempo este Super Bowl LX.

No obstante, las apuestas han destacado las melodías de alta carga de energía para un inicio fuerte y exitoso en el espectáculo, llevando a la cabeza de la lista Tití me preguntó, seguida de Baile Inolvidable, canción que ambientó el trailer previamente liberado por Apple Music del show de este domingo.

Bajo el lema “El mundo bailará”, que predente celebrar las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny y compartir la música latina, otras de las canciones que las apuestas apuntan fuertemente para abrir el espectáculo —o, al menos, formar parte del mismo—, son los clásicos:

Mónaco.

Chambea.

Soy Peor.

I like it.

Mónaco se acerca en el porcentaje de apuestas a las antes mencionadas, Tití me preguntó y Baile Inolvidable, ya que el público fanático del cantautor señala que una apertura acompañada de violines sería una experiencia inolvidable.

¿Qué canciones ‘políticas’ podría cantar Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Recientemente, Roger Goodell —comisionado de la NFL—, declaró en una conferencia de prensa que el evento deportivo sirve como un medio de unión entre la gente, de lo cual Bad Bunny es “consciente”.

Sin embargo, existen canciones dentro de la trayectoria de Bad Bunny que han señalado situaciones políticas que reflejan la injusticia vivida en zonas latinas, tales como la gentrificación, desplazamiento y privatización.

Algunas de estas canciones, favoritas en las plataformas de apuestas para ser presentadas en el Super Bowl LX, son:

El Apagón.

Lo que le pasó a Hawaii.

Nuevayol.

El show de Medio Tiempo del Super Bowl LX durará alrededor de 14 o 15 minutos, tal como ha sido en ediciones anteriores, por lo que el espectáculo probablemente sólo contendrá los trabajos más populares de Bad Bunny, quien también estará acompañado de artistas invitados; esto reduce la posibilidad de que muchas canciones lleguen al show.