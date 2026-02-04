Se cayó Instagram: usuarios reportan fallas este 4 de febrero

Durante la tarde de este 4 de febrero, usuarios de instagram reportaron una interrupción en el servicio que afectó tanto a la aplicación móvil como a su versión web, provocando problemas para ingresar, cargar contenido y realizar publicaciones.

¿Dónde se reportaron las fallas?

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales y plataformas de monitoreo digital, las fallas comenzaron alrededor de las 19:30 horas, extendiéndose a diferentes regiones. Las principales quejas señalaron la imposibilidad de acceder a cuentas, visualizar perfiles o actualizar el feed.

Varios usuarios indicaron que el problema no estaba ligado a su servicio de internet, ya que otras aplicaciones y plataformas funcionaban con normalidad, lo que apuntó a una falla interna en los servidores de Instagram.

¿Qué dijo Meta sobre la caída de Instagram?

Hasta el momento, Meta, empresa propietaria de Instagram, no ha publicado un comunicado oficial explicando las causas de la interrupción ni el tiempo estimado para la normalización del servicio.

Se espera que en las próximas horas Instagram restablezca por completo sus funciones y que la compañía emita información oficial sobre lo ocurrido.