La Rosa de Guadalupe cumple 18 años: estos son algunos de sus momentos más recordados

18 años de La Rosa de Guadalupe A casi dos décadas desde su creación, el público espectador enlista los mejores momentos de La Rosa de Guadalupe.

En la población mexicana e incluso latinoamericana, La Rosa de Guadalupe continúa siendo uno de los programas más exitosos y todavía vistos después de casi dos décadas desde su creación, cumpliendo 18 años de transmisión este jueves 5 de febrero de 2026.

Sin embargo, la enorme popularidad de este programa mexicano no se debe a la intención inicial de su invención, la cual era reforzar la identidad religiosa y promover valores morales en México, sino a la inmensidad de momentos inolvidables que obsequió a la televisión mexicana al más inocente estilo de comedia involuntaria.

Con una narrativa dramática, a veces rayando en la exageración de las problemáticas mostradas —e inspirándose en situaciones sociales vividas en la realidad del momento—, La Rosa de Guadalupe se consolidó como uno de los programas más queridos... y más ‘memeables’ del país.

¿Cómo y por qué fue creada ‘La Rosa de Guadalupe’?

La serie antológica mexicana se transmitió por primera vez el 5 de febrero de 2008, creada por Carlos Mercado Orduña, abordando desde entonces todo tipo de problemáticas sociales de la actualidad con un enfoque en la fe y los valores católicos.

Siendo México uno de los países con mayor cantidad de feligreses en la religión católica, La Rosa de Guadalupe nace como un proyecto que buscaba fortalecer la identidad religiosa y promover valores tanto morales como familiares, todo esto a través de la intervención de la Virgen de Guadalupe.

Cada episodio presenta conflictos personales, familiares o sociales, usualmente inspirados en una situación del contexto actual. Por ello, en 18 años desde su primer transmisión, La Rosa de Guadalupe ha explorado temas como el surgimiento de la subcultura emo, la popularidad del reguetón, la identidad cosplayer en el ámbito otaku, los ‘azulitos’, el auge de las redes sociales, y un sinfín de situaciones más.

Durante casi dos décadas, esta antología mexicana ha producido más de dos mil episodios que continúan transmitiéndose tanto en México como en televisión internacional.

¿Cuáles son los momentos más virales de ‘La Rosa de Guadalupe’?

La gran popularidad que La Rosa de Guadalupe ha sostenido por 18 años, halla su origen en la narrativa dramática, a veces exagerada y absurda en situaciones como drogas auditivas, tampones sumergidos en alcohol para impulsar la embriaguez o un perro orando frente a la imagen de la Guadalupana, por nombrar algunas.

Este tipo de dilemas melodramáticos de la sociedad o la familia, ha convertido al programa mexicano en un fenómeno de culto y un meme constante en la redes sociales, tanto en el país como fuera de éste, por lo que es habitual reconocer de inmediato los sucesos más absurdos plasmados en la serie.

Conscientes de la razón de su éxito y tras cumplir 18 años de transmisión, el equipo de La Rosa de Guadalupe compartió en su cuenta oficial de TikTok los 18 momentos más virales del programa, incluyendo en su lista episodios tanto antiguos como los más recientes de su catálogo.

Los episodios más populares de ‘La Rosa de Guadalupe’

El fenómeno de la serie de antología mexicana, catalogada en el formato dramático y sobrenatural, ha dado a la población latinoamericana una vasta cantidad de memes que se siguen reproduciendo hasta el día de hoy, así como episodios inolvidables que valdría la pena repetir en su aniversario 18 este jueves.

La Rosa de Guadalupe Serie antológica mexicana.

Entre los episodios más virales, hallamos clásicos como:

Soy emo: La historia de una adolescente que adopta la subcultura emo y sufre incomprensión por parte de su madre, además de la discriminación social en las calles.

La historia de una adolescente que adopta la subcultura emo y sufre incomprensión por parte de su madre, además de la discriminación social en las calles. Todo por Justin Bieber: Ambientado durante el brote de la ‘Biebermanía’ , una adolescente decide dar su virginidad a cambio de un boleto para el concierto de Justin Bieber. Hoy en día, es usual parodiar la situación con cualquier concierto y artista popular de la actualidad.

Ambientado durante el brote de la , una adolescente decide dar su virginidad a cambio de un boleto para el concierto de Justin Bieber. Hoy en día, es usual parodiar la situación con cualquier concierto y artista popular de la actualidad. ¿Mi hijo es negro?: El clásico de clásicos, una ‘innovadora’ narrativa que la serie creó para visibilizar el racismo en México.

El clásico de clásicos, una ‘innovadora’ narrativa que la serie creó para visibilizar el racismo en México. Tampones en las rocas: Un grupo de amigas encuentra la solución para embriagarse sin necesidad de consumir alcohol, ya que optan por sumergir tampones en éste para obtener los mismos efectos que al beberlo.

No obstante, también se han viralizado episodios más actuales como Fan de su relación, inspirado en el triángulo amoroso de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu; o ¡Átrapalos ya!, que rinde homenaje al juego Pokemón Go! y retrata la inseguridad a la que son expuestos los niños sin supervisión en redes.

Sin importar cual sea tu episodio preferido o tu momento más ‘en efecto, es cine’ de La Rosa de Guadalupe, sus 18 años de trayectoria demuestran que la televisión mexicana (y el mundo de los memes) no sería lo mismo sin ella.