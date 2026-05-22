Julio Regalado en Soriana: las mejores ofertas del 22 al 25 de mayo disponibles en tiendas y en línea que no te puedes perder

La campaña de Julio Regalado ya se convirtió en uno de los eventos comerciales más esperados en México y este fin de semana no será la excepción. Desde el viernes 22 hasta el lunes 25 de mayo, las tiendas de Soriana lanzaron promociones que simplemente no puedes dejar pasar.

En esta ocasión, podrás encontrar rebajas en artículos de despensa, carnes, bebidas, limpieza, tecnología y productos para el hogar.

El regreso de estas promociones llega en un momento donde miles de familias buscan ahorrar sin sacrificar la calidad de sus productos básicos.

Las mejores ofertas de Julio Regalado del 22 al 25 de mayo

Entre las promociones que más ruido han generado destacan las ofertas de 3x2, 2x1 y descuentos directos en categorías clave. Algunas de las más buscadas son:

Frutas y verduras

Plátano a $19.80 el kilo

Limón con semilla a $27.80 el kilo

Papa blanca a $44.80 el kilo

Manzana Red a $39.80 el kilo

Aguacate Hass a $24.80 la malla

Melón Chino a $24.80 el kilo

Tomatillo verde sin cáscara a $39.80 el kilo

Brócoli a $49.80 el kilo

Chile Jalapeño/Cuaresmeño a $29.80 el kilo

Cebolla Cambray a $12.80 el manojo

Apio a $29.80 el kilo

Carnes, pescados y mariscos

Molida de Res 80/20 a $109.00 el kilo

Pierna de Cerdo sin hueso en trozo a $109.00 el kilo

Carne de Res para asar a $209.00 el kilo

Pierna y Muslo de Pollo corte americano fresca a $29.90 el kilo

Alas de Pollo enchiladas a $88.00 el kilo

Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $158.90 el kilo

Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $173.90 el kilo

Filete Tilapia sin piel Valley Foods Fresh a $74.00 el empaque de 500 g

Mojarra Tilapia entera congelada a $59.90 el kilo

Camarón coctelero chico a $134.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $169.00 el kilo

Camarón mediano sin cabeza a $199.00 el kilo

Camarón grande sin cabeza a $269.00 el kilo

Huachinango del Pacífico a $199.00 el kilo

Consejos para aprovechar mejor las ofertas en Soriana

Antes de lanzarse directo al supermercado, especialistas en consumo recomiendan revisar precios previos y elaborar una lista de compras. Aunque las promociones pueden parecer irresistibles, no todas representan un ahorro real.

Compra productos que sí uses

Revisa promociones bancarias

Compara precios

Prioriza los artículos imperecederos.

Muchos consumidores utilizan aplicaciones y plataformas digitales para comparar costos antes de comprar. Esto ayuda a detectar si una oferta realmente tiene descuento o si se trata de una estrategia comercial con precio inflado previamente.