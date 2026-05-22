Julio Regalado en Soriana: las mejores ofertas del 22 al 25 de mayo disponibles en tiendas y en línea que no te puedes perder

La campaña de Julio Regalado ya se convirtió en uno de los eventos comerciales más esperados en México y este fin de semana no será la excepción. Desde el viernes 22 hasta el lunes 25 de mayo, las tiendas de Soriana lanzaron promociones que simplemente no puedes dejar pasar.
En esta ocasión, podrás encontrar rebajas en artículos de despensa, carnes, bebidas, limpieza, tecnología y productos para el hogar.
El regreso de estas promociones llega en un momento donde miles de familias buscan ahorrar sin sacrificar la calidad de sus productos básicos.
Las mejores ofertas de Julio Regalado del 22 al 25 de mayo
Entre las promociones que más ruido han generado destacan las ofertas de 3x2, 2x1 y descuentos directos en categorías clave. Algunas de las más buscadas son:
Frutas y verduras
- Plátano a $19.80 el kilo
- Limón con semilla a $27.80 el kilo
- Papa blanca a $44.80 el kilo
- Manzana Red a $39.80 el kilo
- Aguacate Hass a $24.80 la malla
- Melón Chino a $24.80 el kilo
- Tomatillo verde sin cáscara a $39.80 el kilo
- Brócoli a $49.80 el kilo
- Chile Jalapeño/Cuaresmeño a $29.80 el kilo
- Cebolla Cambray a $12.80 el manojo
- Apio a $29.80 el kilo
Carnes, pescados y mariscos
- Molida de Res 80/20 a $109.00 el kilo
- Pierna de Cerdo sin hueso en trozo a $109.00 el kilo
- Carne de Res para asar a $209.00 el kilo
- Pierna y Muslo de Pollo corte americano fresca a $29.90 el kilo
- Alas de Pollo enchiladas a $88.00 el kilo
- Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $158.90 el kilo
- Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $173.90 el kilo
- Filete Tilapia sin piel Valley Foods Fresh a $74.00 el empaque de 500 g
- Mojarra Tilapia entera congelada a $59.90 el kilo
- Camarón coctelero chico a $134.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $169.00 el kilo
- Camarón mediano sin cabeza a $199.00 el kilo
- Camarón grande sin cabeza a $269.00 el kilo
- Huachinango del Pacífico a $199.00 el kilo
Consejos para aprovechar mejor las ofertas en Soriana
Antes de lanzarse directo al supermercado, especialistas en consumo recomiendan revisar precios previos y elaborar una lista de compras. Aunque las promociones pueden parecer irresistibles, no todas representan un ahorro real.
- Compra productos que sí uses
- Revisa promociones bancarias
- Compara precios
- Prioriza los artículos imperecederos.
Muchos consumidores utilizan aplicaciones y plataformas digitales para comparar costos antes de comprar. Esto ayuda a detectar si una oferta realmente tiene descuento o si se trata de una estrategia comercial con precio inflado previamente.