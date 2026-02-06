Tren Interurbano: ¿puedes usar tu celular para pagar la entrada al Insurgente?

Entrada al Tren Interurbano Podrás acceder a ‘El Insurgente’ únicamente con la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (TUMI).

Después de un periodo de 12 años de obras para la creación del Tren Interurbano ‘El Insurgente’, el proyecto de transporte finalmente inauguró el tramo Santa Fe-Observatorio, el cual da por finalizada la primera parte de esta importante conexión.

La línea completa recorre siete estaciones en 50 minutos, transportando alrededor de 140 mil pasajeros y pasajeras diariamente entre Ciudad de México y el Estado de México.

Entrada al Tren Interurbano ‘El Insurgente’: ¿cuáles son los costos del trayecto?

El proyecto inició con la administración de Enrique Peña Nieto, siendo retomado durante el comienzo de la llamada Cuarta Transformación y, finalmente, vio su apertura completa este 2026, doce años después desde el umbral de las obras.

Las estaciones recién completadas fueron Vasco de Quiroga y Observatorio, incrementando la facilidad de trayecto entre la Ciudad de México y el Valle de Toluca, ubicado en el Estado de México, así como reduce el costo de este trayecto a comparación de la tarifa en autobuses.

El periodo de tarifa promocional finalizó con la inauguración del último tramo, sin embargo, el costo de ‘El Insurgente’ aún es menor a los más de 100 pesos utilizados anteriormente en una terminal de autobuses, pues el costo será de 90 pesos por el trayecto completo.

Sin embargo, dependiendo la distancia del trayecto, la tarifa de precios cambia, llevando costos desde 15 hasta 80 pesos, ya sea en la CDMX o el Estado de México.

¿Podrás pagar con tu celular en el tren Interurbano ‘El Insurgente’?

A través de su cuenta oficial en redes sociales, así como el itinerario en las estaciones del transporte, el Tren Interurbano informó a la población que sus horarios son:

Lunes a viernes: de 5:00 a 00:00 horas.

de 5:00 a 00:00 horas. Sábados: de 6:00 a 00:00 horas.

de 6:00 a 00:00 horas. Domingos: de 7:00 a 00:00 horas.

Dentro de estos horarios, podrás acceder a ‘El Insurgente’ únicamente con la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (TUMI), sin embargo, también podrás comprar tu entrada en las ventanillas del servicio o ingresar con un código QR; éstos códigos son son personales, intransferibles y válidos para un solo viaje.

No obstante, también podrás realizar el pago de tu entrada desde tu celular, mas la condición para acceder de esta manera es contando con la aplicación móvil de la TUMI CDMX, la cual deberá contar con el saldo suficiente para tu trayecto de selección.

Es importante resaltar que no está permitido ingresar o pagar el acceso de más de una persona con una misma TUMI o código QR.