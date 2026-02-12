¿Qué pasó con Josh Peck? Polémica por video viral sobre incendio y críticas en redes

La polémica en la que se vio envuelto Drake Josh Fotoarte: La Crónica

Un video subido a las redes del actor Josh Peck, conocido internacionalmente por su papel en la popular serie Drake & Josh de Nickelodeon, terminó en un terrible desastre, pues le están lloviendo las críticas y las cancelaciones debido al contexto de su contenido, pues muchos consideraron su publicación como insensible y fuera de lugar.

¿De qué trata el video que subió Josh Peck?

La polémica estalló luego de que Peck compartiera en su cuenta de Instagram un video que mostraba a una familia tratando de sofocar un incendio que consumía su vivienda con botes de agua, una escena que se percibió como la desesperada lucha para salvar lo poco que tenían.

Acto seguido, el actor publicó su propia recreación del material, apareciendo en un lavadero de autos junto a su Tesla, rociando el concreto en lugar de un vehículo, aparentemente imitando la impotencia de la mujer mientras intentaba apagar las llamas. Acompañó este segundo clip con el texto: “Está en el esfuerzo y no en los resultados”.

El video polémico de Josh Peck que se hizo viral Fotos vía redes soociales

¿Cuál fue la reacción de usuarios en redes sociales al video?

Para muchos usuarios, la broma/parodia fue demasiado: la escena de una familia en medio de una crisis real confrontada con una recreación ligera hecha frente a un automóvil de lujo fue vista como un gesto de burla más que de reflexión. La publicación rápidamente se expandió al Reddit bajo varios títulos críticos, señalando que Peck se estaba mofando de personas con “medios limitados” que luchan por proteger su hogar de un incendio devastador.

Cientos de comentarios expresaron indignación y rechazo. Entre los mensajes más compartidos se leía que “no tener empatía es una elección consciente”, o que “burlarte de la gente para sacar risas no es gracioso y habla mal de tu persona”.

En Reddit, los comentarios no se hicieron esperar de igual forma, ya que varios usuarios calificaron el comportamiento como “inmaduro” y criticaron a Peck por parecer desconectado de la realidad de personas comunes.

¿Cuál fue la respuesta de Josh Peck?

Después del fuerte rechazo, Josh Peck eliminó el video de su cuenta, aunque la reacción ya se había propagado lo suficiente como para mantener vivo el debate en redes y medios.