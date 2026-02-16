Tradiciones del Año Nuevo Chino: descubre qué NO debes hacer para evitar la mala suerte

Tradiciones del Año Nuevo Chino El Año Nuevo Chino es una festividad cargada tradiciones que deben seguirse al pie de la letra para atraer el éxito o evitar la mala suerte del año que inicia.

En los últimos años, la celebración del Año Nuevo Lunar, principalmente celebrado por China y otras culturas asiáticas, ha tomado gran reconocimiento en los países de América debido a la fuerte presencia de comunidades chino-americanas que celebran su herencia.

En este puente cultural, la Ciudad de México se envuelve del espíritu chino como parte de su alianza con el país asiático y ofrece diversas actividades culturales para fomentar la diversidad al expandir el conocimiento respecto a las tradiciones chinas incluidas en esta celebridad, así como su simbolismo detrás.

Sin embargo, también existen costumbres que no están en los libros de texto ni en las exposiciones culturales, sino que se tratan de tradiciones que se transmiten voz a voz entre las diversas generaciones de las familias chinas y que deben seguirse al pie de la letra para atraer un año próspero... o evitar un año de pobreza y mala suerte.

Año Nuevo Chino 2026: el Año del Caballo

El calendario del zodiaco chino es un ciclo de doce años representado por doce animales distintos; en orden, los signos zodiacales chinos son: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

Este 2026 corresponde al Año del Caballo, signo en el zodiaco chino que se asocia con la energía, transformación y progreso, ya que la frase tradicional que acompaña este ciclo es Mǎ dào chéng gōng (马到成功), que se traduce literalmente como “éxito inmediato al llegar el caballo”.

También, este signo es de elemento fuego, el cual representa la creatividad, el impulso y el entusiasmo; estos aspecto aportan a que el Año del Caballo sea considerado un ciclo de prosperidad para tomar decisiones, iniciar proyectos y dejar atrás lo que ya no suma a tu vida.

Siempre y cuando, sigas unas simples reglas...

Año Nuevo Chino: Lo que NO debes hacer para evitar la mala suerte este Año del Caballo

De acuerdo con las tradiciones chinas del Año Nuevo Lunar, existe una lista estricta de lo que no debes hacer el primer día del Año Nuevo Chino, el cual será mañana martes 17 de febrero.

Entre las costumbres más conocidas para evitar este primer día del nuevo ciclo, se encuentran:

No barrer ni limpiar la casa . Esta acción es considerada como un borrado de la suerte y prosperidad, pues expulsa la fortuna recién llegada.

. Esta acción es considerada como un borrado de la suerte y prosperidad, pues expulsa la fortuna recién llegada. No usar palabras vinculadas a la muerte , enfermedad o pobreza.

, enfermedad o pobreza. No vestir de negro o blanco , ya que son colores asociados al luto.

, ya que son colores asociados al luto. No lavar ni cortar el cabello , pues estas acciones simbolizan que “lavas” la fortuna adquirida.

, pues estas acciones simbolizan que “lavas” la fortuna adquirida. No desayunar avena , debido a su vínculo simbólico con la pobreza.

, debido a su vínculo simbólico con la pobreza. No usar la lavadora, en respeto al Dios del Agua.

También, deberás evitar las discusiones durante las primeras 24 horas del primer día del Año Nuevo Lunar, de lo contrario, podrías atraer conflictos durante todo el ciclo.

¿Cuáles son las costumbres del Año Nuevo Chino para atraer el éxito este 2026?

Por otra parte, también existen una serie de tradiciones chinas que sirven para atraer la prosperidad y la salud a tu hogar, familia y vida personal (laboral y académica) durante el ciclo recién iniciado.

Estas costumbres son:

Decorar la casa con naranjas o mandarinas , ya que simbolizan abundancia.

, ya que simbolizan abundancia. Vestir alguna prenda roja para activar la vitalidad.

para activar la vitalidad. Colocar un sobre rojo ( Hongbao ) con dinero bajo la almohada o en la cartera para atraer estabilidad financiera.

) con dinero bajo la almohada o en la cartera para atraer estabilidad financiera. Abrir puertas y ventanas a la medianoche , con el propósito de que la prosperidad entre “a galope” al ser el Año del Caballo.

, con el propósito de que la prosperidad entre “a galope” al ser el Año del Caballo. Colocar un frasco con arroz y monedas en la cocina, como símbolo de sustento permanente.

En caso de que desees celebrar este Año Nuevo Lunar, ahora que tienes mayor información tanto de las tradiciones que deben llevarse a cabo y aquellas por evitar para atraer un año con ventaja en la prosperidad y la renovación.