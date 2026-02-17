KidZania celebra el Día del Amor y la Amistad 2026 con una Noche de Amigos inolvidable este 14 de febrero

Noche de amigos en KidZania

El próximo 14 de febrero, el concepto de celebración romántica dará un giro inesperado. En lugar de la tradicional cena a la luz de las velas o los regalos clásicos, KidZania propone una alternativa diferente: una velada diseñada para reconectar a través del juego, la complicidad y la experiencia compartida.

La edición especial de Noche de Amigos se llevará a cabo en las sedes de KidZania Santa Fe, KidZania Cuicuilco y KidZania Monterrey, que abrirán sus puertas en horario nocturno para recibir a adultos interesados en celebrar el Día del Amor y la Amistad desde una perspectiva distinta: dinámica, interactiva y llena de energía.

Una celebración diferente para salir de la rutina

Lejos de los planes convencionales, esta propuesta busca transformar la manera en que se vive San Valentín. La Noche de Amigos está pensada para parejas, mejores amigos o cualquier persona que desee compartir un momento especial en un entorno creativo y fuera de lo habitual.

Durante la velada, los asistentes podrán recorrer la ciudad interactiva, participar en diversas actividades y asumir retos que requieren coordinación, comunicación y trabajo en equipo. La experiencia no se limita a la diversión: también impulsa la conexión y la complicidad, elementos clave en cualquier relación.

En un ambiente nocturno ambientado especialmente para la ocasión, con música, iluminación temática y sorpresas inspiradas en el Día del Amor y la Amistad, la propuesta invita a redescubrir la emoción de jugar sin importar la edad. El mensaje es claro: nunca se es demasiado grande para sorprenderse, reír y fortalecer vínculos a través de experiencias compartidas.

Además, el formato nocturno aporta un aire distinto al espacio habitual, generando una atmósfera más íntima y festiva que convierte cada actividad en un recuerdo potencial. Para muchos, será la oportunidad de experimentar KidZania desde otra perspectiva, con mayor libertad y un enfoque pensado especialmente para adultos.

Noche de amigos en KidZania

Amor y amistad que se construyen jugando

Uno de los ejes centrales de esta edición especial es la idea de que las relaciones se fortalecen cuando se comparten desafíos y momentos espontáneos. El juego funciona como un puente para la comunicación, la confianza y la creatividad, elementos esenciales tanto en parejas como en amistades duraderas.

A lo largo de la noche, los participantes podrán asumir distintos roles dentro de la ciudad, tomar decisiones en conjunto y enfrentar situaciones que requieren coordinación. Este tipo de dinámicas no solo generan risas, sino que también permiten descubrir nuevas facetas de la otra persona.

La experiencia está diseñada para fomentar la interacción constante. Cada actividad se convierte en una oportunidad para celebrar logros, superar pequeños obstáculos y crear anécdotas que trascienden la fecha. Más que un evento, se trata de una vivencia que combina entretenimiento, emoción y conexión real.

El espacio también ofrece múltiples escenarios ideales para capturar fotografías y compartir momentos especiales, convirtiendo la noche en una colección de recuerdos. La ambientación temática refuerza la sensación de estar participando en algo distinto, donde el amor y la amistad se expresan a través de la diversión y la creatividad.

Noche de amigos en KidZania

Sedes, horario y boletos para la Noche de Amigos

La Noche de Amigos se realizará el sábado 14 de febrero en horario nocturno, exclusivamente para público adulto. Las sedes participantes en la Ciudad de México y Monterrey adaptarán su programación para ofrecer una experiencia alineada con la celebración.

Las puertas abrirán en un formato especial que permitirá recorrer la ciudad interactiva durante la noche, brindando una atmósfera diferente a la habitual y reforzando el carácter único del evento. La iniciativa está pensada para quienes buscan un plan alternativo que combine entretenimiento, interacción y un toque original.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial de KidZania México, donde los interesados pueden consultar detalles sobre horarios y disponibilidad. Dado el carácter especial de la fecha, se recomienda adquirir entradas con anticipación.

Con esta propuesta, KidZania reafirma su capacidad de reinventar la experiencia de entretenimiento y adaptarla a distintos públicos. El Día del Amor y la Amistad se convierte así en una oportunidad para celebrar desde la risa, el trabajo en equipo y la emoción compartida, dejando atrás los esquemas tradicionales y apostando por vivencias memorables.

Este 14 de febrero, la invitación es clara: cambiar la rutina por una experiencia distinta, donde la conexión se construye jugando y cada momento se transforma en una historia para recordar.