Tiburón muerde a nieto de Lupita D’Alessio en Tulum

Momentos de angustia vivió la familia de Lupita D’Alessio luego de que Patricio, hijo de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente, fuera mordido por un tiburón en una playa de Tulum, Quintana Roo.

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con el testimonio de su madre en redes sociales, el menor se encontraba jugando en el mar junto a su hermano y un amigo, a pocos metros de la orilla, en una zona donde el agua no les llegaba ni a la cintura.

Tras escuchar sus gritos, su hermano lo sacó del agua y la familia notó que tenía una herida profunda en la pierna, además de ver una cola alejarse en el mar. Posteriormente, un médico confirmó que se trataba de una mordida de tiburón.

¿Cuál es su estado de salud?

El menor fue trasladado de inmediato a un hospital, donde la herida fue limpiada y suturada. Según su madre, evoluciona favorablemente y se encuentra en proceso de recuperación, sin complicaciones mayores.

Alerta por presencia de tiburones

Tras el incidente, Marichelo Puente advirtió sobre la presencia de tiburones cerca de la costa y pidió a las familias extremar precauciones. El caso ha generado preocupación entre turistas y residentes por la cercanía de estos animales a zonas de playa.

Además, datos del International Shark Attack File señalan que en 2025 se registraron 65 ataques no provocados y 12 muertes a nivel mundial, lo que refleja un aumento en este tipo de incidentes.