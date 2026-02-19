‘House of the Dragon’: HBO lanza el primer adelanto de la tercera temporada

Trailer House of the Dragon 3 Liberan el primer vistazo de la próxima temporada de la Casa del Dragón, precuela de Game of Thrones; Rhaenyra enviará más dragones a la batalla por el Trono de Hierro.

HBO lanzó el primer adelanto de la tercera temporada de su exitosa precuela de Game of Thrones, la historia de la Casa Targaryen que se ambienta 200 años antes a los acontecimientos de su serie principal: House of the Dragon.

A tan sólo unos días del gran final de otra de sus precuelas, A Knight of the Seven Kingdoms (El Caballero de los Siete Reinos), intermedio entre el relato de los Targaryen y Juego de Tronos, este avance enciende la emoción de los fanáticos y fanáticas de la saga de fantasía medieval con el avistamiento de nuevos dragones que marchan a la batalla por el Trono de Hierro.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de House of the Dragon?

House of the Dragon es una precuela a los acontecimientos de Game of Thrones, basada en la novela ‘Fuego y Sangre’ del autor George R. R. Martin, donde detalla la historia de la Casa Targaryen, antigua nobleza valyria que consquistó los Siete Reinos de Poniente usando dragones.

Absolute power is within grasp. #HOTD Season 3 returns this June on HBO Max. pic.twitter.com/B7Ooc9pzUQ — HBO (@HBO) February 19, 2026

De acuerdo con el anuncio realizado por HBO, la tercera temporada de esta historia estará viendo la luz durante el mes de junio del año presente, a través de la plataforma de streaming Max.

¿De qué tratará la tercera temporada de House of the Dragon?

El trailer nos regala vistazos de los personajes que lideran esta historia, aún con Emma D’Arcy (Rhaenyra Targryen) y Olivia Cooke (Alicent Hightower) como cabezas del reparto; tras ellas, el reparto seguirá contando con Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, entre muchos otros.

A pesar de que, en la temporada anterior, se dieron los primeros pasos a una posible tregua, las tensiones desarrolladas entre las familias prevalecen y aumentan ante el crecimiento del ejército de dragones en las tropas de Rhaenyra.

House of the Dragon 3 Se rumora que la 'Batalla del Gullet' tendrá lugar al principio de la tercera temporada.

Este adelanto es apenas una pizca del caos que se aproxima, mostrando el poderío armamentista de los dragones y las batallas que lideran para expandir su dominio en los Siete Reinos.

El trailer también obsequia al público fanático de la saga un primer vistazo a la Batalla del Gullet, donde Jacaerys —hijo de Rhaenyra— pilota su dragón contra las tropas de la Casa Velaryon y exclama el icónico Dracarys, mandato en alto valyrio que ordena a los dragones escupir fuego contra sus enemigos.