Julio Regalado no deja de sorprender: estas son las ofertas de Soriana con 25% de descuento que terminan el 18 de junio

Durante este 2026, Julio Regalado en Soriana activó una promoción con 25% de descuento en artículos para refrescar y renovar el hogar. La vigencia anunciada llega hasta el 18 de junio, aunque está sujeta a disponibilidad en tienda y canales participantes.
Las ofertas de Soriana que más están llamando la atención esta semana
Entre decenas de promociones que aparecen cada semana dentro de la campaña, hubo dos departamentos que comenzaron a destacar por una razón sencilla: llegan justo cuando más se necesitan.
La promoción contempla:
- 25% de descuento en todos los aires acondicionados participantes
- 25% de descuento en ventiladores seleccionados
- 25% de descuento en juguetes seleccionados
- 50% de descuento en el segundo producto de ferretería
- Descuentos en televisores, refrigeradores, lavadoras y Play Station 5
La mecánica aplica dentro del periodo anunciado y forma parte de las promociones activas de Julio Regalado 2026.
Antes de comprar, hay un detalle que conviene revisar
Aunque el porcentaje de descuento puede verse atractivo, vale la pena revisar algunos puntos antes de pasar directo a caja:
- Confirma participación por sucursal
- Verifica consumo eléctrico
- Revisa dimensiones y capacidad
Para quienes ya tenían planeado equipar la casa antes de que arranque oficialmente el verano, esta ventana de descuento puede representar una oportunidad interesante sin esperar campañas posteriores.