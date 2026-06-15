Julio Regalado no deja de sorprender: estas son las ofertas de Soriana con 25% de descuento que terminan el 18 de junio

Durante este 2026, Julio Regalado en Soriana activó una promoción con 25% de descuento en artículos para refrescar y renovar el hogar. La vigencia anunciada llega hasta el 18 de junio, aunque está sujeta a disponibilidad en tienda y canales participantes.

Las ofertas de Soriana que más están llamando la atención esta semana

Entre decenas de promociones que aparecen cada semana dentro de la campaña, hubo dos departamentos que comenzaron a destacar por una razón sencilla: llegan justo cuando más se necesitan.

La promoción contempla:

25% de descuento en todos los aires acondicionados participantes

25% de descuento en ventiladores seleccionados

25% de descuento en juguetes seleccionados

50% de descuento en el segundo producto de ferretería

Descuentos en televisores, refrigeradores, lavadoras y Play Station 5

La mecánica aplica dentro del periodo anunciado y forma parte de las promociones activas de Julio Regalado 2026.

Antes de comprar, hay un detalle que conviene revisar

Aunque el porcentaje de descuento puede verse atractivo, vale la pena revisar algunos puntos antes de pasar directo a caja:

Confirma participación por sucursal

Verifica consumo eléctrico

Revisa dimensiones y capacidad

Para quienes ya tenían planeado equipar la casa antes de que arranque oficialmente el verano, esta ventana de descuento puede representar una oportunidad interesante sin esperar campañas posteriores.