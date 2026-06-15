Martes y Miércoles del Campo en Soriana: frutas, verduras y carnes a los mejores precios este 16 y 17 de junio con Julio Regalado

Esta vez, el tradicional Martes y Miércoles del Campo de Soriana regresa acompañado del impulso promocional de Julio Regalado 2026, una combinación que suele tener en oferta frutas, verduras y carnes.
Aunque la cadena actualiza precios y disponibilidad conforme avanza la semana y según cada sucursal, ya comenzaron a circular los productos que podrían concentrar las promociones más buscadas para este 16 y 17 de junio.
Frutas y verduras que están entre las más esperadas para esta edición
Dentro de los artículos que han aparecido de forma recurrente en promociones recientes y que podrían volver con descuentos destacan productos básicos para la despensa y el consumo diario.
Frutas y verduras en oferta en Soriana
- Sandía con semilla
- Piña Gota de Miel
- Limón
- Cebolla blanca
- Zanahoria
- Papa blanca
- Chayote sin espinas
- Cilantro
- Calabaza italiana
- Plátano
- Uva blanca y roja
- Manzana Gala, Golden y Red Delicious
- Mango Paraíso
- Aguacate
- Chile serrano
Carne, pollo y pescados en oferta en Soriana
- Pollo entero fresco
- Pechuga de pollo sin hueso
- Milanesa de pollo
- Molida de res 80/20
- Milanesa de cerdo
- Pierna de cerdo
- Costilla de res para asar
- Diezmillo de res
- Top Sirloin y cortes selectos
- Filete de mojarra
- Huachinango
- Filetes de basa
- Camarones con descuentos especiales
Cómo aprovechar mejor el Martes y Miércoles del Campo
- Revisa el folleto más reciente antes de comprar
- Compara disponibilidad entre tienda física y canal digital
- Prioriza productos frescos que realmente consumas
- Confirma restricciones regionales y vigencias
Con el cruce entre Martes y Miércoles del Campo y Julio Regalado, esta semana apunta a ser una de las más activas para quienes buscan llenar el refri sin vaciar tanto la cartera.