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La campaña semanal de frescos vuelve a cruzarse con Julio Regalado; arma tu lista para aprovechar descuentos en despensa

Martes y Miércoles del Campo en Soriana: frutas, verduras y carnes a los mejores precios este 16 y 17 de junio con Julio Regalado

Por Areli Méndez C.
Martes y Miércoles del Campo en Soriana: frutas, verduras y carnes a los mejores precios este 16 y 17 de junio con Julio Regalado
Martes y Miércoles del Campo en Soriana: frutas, verduras y carnes a los mejores precios este 16 y 17 de junio con Julio Regalado

Esta vez, el tradicional Martes y Miércoles del Campo de Soriana regresa acompañado del impulso promocional de Julio Regalado 2026, una combinación que suele tener en oferta frutas, verduras y carnes.

Aunque la cadena actualiza precios y disponibilidad conforme avanza la semana y según cada sucursal, ya comenzaron a circular los productos que podrían concentrar las promociones más buscadas para este 16 y 17 de junio.

Frutas y verduras que están entre las más esperadas para esta edición

Dentro de los artículos que han aparecido de forma recurrente en promociones recientes y que podrían volver con descuentos destacan productos básicos para la despensa y el consumo diario.

Frutas y verduras en oferta en Soriana

  • Sandía con semilla
  • Piña Gota de Miel
  • Limón
  • Cebolla blanca
  • Zanahoria
  • Papa blanca
  • Chayote sin espinas
  • Cilantro
  • Calabaza italiana
  • Plátano
  • Uva blanca y roja
  • Manzana Gala, Golden y Red Delicious
  • Mango Paraíso
  • Aguacate
  • Chile serrano

Carne, pollo y pescados en oferta en Soriana

  • Pollo entero fresco
  • Pechuga de pollo sin hueso
  • Milanesa de pollo
  • Molida de res 80/20
  • Milanesa de cerdo
  • Pierna de cerdo
  • Costilla de res para asar
  • Diezmillo de res
  • Top Sirloin y cortes selectos
  • Filete de mojarra
  • Huachinango
  • Filetes de basa
  • Camarones con descuentos especiales

Cómo aprovechar mejor el Martes y Miércoles del Campo

  • Revisa el folleto más reciente antes de comprar
  • Compara disponibilidad entre tienda física y canal digital
  • Prioriza productos frescos que realmente consumas
  • Confirma restricciones regionales y vigencias

Con el cruce entre Martes y Miércoles del Campo y Julio Regalado, esta semana apunta a ser una de las más activas para quienes buscan llenar el refri sin vaciar tanto la cartera.

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