Martes y Miércoles del Campo en Soriana: frutas, verduras y carnes a los mejores precios este 16 y 17 de junio con Julio Regalado

Esta vez, el tradicional Martes y Miércoles del Campo de Soriana regresa acompañado del impulso promocional de Julio Regalado 2026, una combinación que suele tener en oferta frutas, verduras y carnes.

Aunque la cadena actualiza precios y disponibilidad conforme avanza la semana y según cada sucursal, ya comenzaron a circular los productos que podrían concentrar las promociones más buscadas para este 16 y 17 de junio.

Frutas y verduras que están entre las más esperadas para esta edición

Dentro de los artículos que han aparecido de forma recurrente en promociones recientes y que podrían volver con descuentos destacan productos básicos para la despensa y el consumo diario.

Frutas y verduras en oferta en Soriana

Sandía con semilla

Piña Gota de Miel

Limón

Cebolla blanca

Zanahoria

Papa blanca

Chayote sin espinas

Cilantro

Calabaza italiana

Plátano

Uva blanca y roja

Manzana Gala, Golden y Red Delicious

Mango Paraíso

Aguacate

Chile serrano

Carne, pollo y pescados en oferta en Soriana

Pollo entero fresco

Pechuga de pollo sin hueso

Milanesa de pollo

Molida de res 80/20

Milanesa de cerdo

Pierna de cerdo

Costilla de res para asar

Diezmillo de res

Top Sirloin y cortes selectos

Filete de mojarra

Huachinango

Filetes de basa

Camarones con descuentos especiales

Cómo aprovechar mejor el Martes y Miércoles del Campo

Revisa el folleto más reciente antes de comprar

Compara disponibilidad entre tienda física y canal digital

Prioriza productos frescos que realmente consumas

Confirma restricciones regionales y vigencias

Con el cruce entre Martes y Miércoles del Campo y Julio Regalado, esta semana apunta a ser una de las más activas para quienes buscan llenar el refri sin vaciar tanto la cartera.