¿Dónde está Cabo Verde y qué idioma hablan? Curiosidades del país africano que sorprendió a España en el Mundial 2026

Paraíso atlántico Cabo Verde es un archipiélago que estuvo bajo el control de Portugal durante varios siglos. (Creative Commons)

Cabo Verde se convirtió este lunes 15 de junio en una de las grandes historias del Mundial 2026 luego de empatar 0-0 con España, uno de los favoritos al título.

De la mano de su portero Vozinha, de 40 años, el equipo africano logró su primer punto en su primera Copa del Mundo… pero ¿dónde está este pequeño país africano, qué idioma hablan sus habitantes y cómo es la nación que acaba de protagonizar una de las primeras sorpresas del torneo?

¿En qué parte de África se encuentra Cabo Verde?

Ubicado en el océano Atlántico, frente a las costas de Senegal, Cabo Verde es un archipiélago formado por diez islas volcánicas situadas a unos 600 kilómetros del continente africano.

Su capital es Praia y cuenta con una población de poco más de medio millón de habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más pequeños presentes en la Copa del Mundo.

Aunque se encuentra en África, Cabo Verde tiene una fuerte influencia portuguesa debido a que fue colonia de Portugal durante casi cinco siglos, es por ello que el idioma oficial es el portugués, aunque la mayoría de los habitantes utiliza diariamente el criollo caboverdiano o “kriolu”, una lengua que mezcla elementos portugueses y africanos.

Uno de los aspectos más llamativos del país es su origen volcánico; de hecho, la isla de Fogo alberga un volcán activo que se ha convertido en uno de sus principales atractivos turísticos.

Sus paisajes, playas y clima cálido, asimismo, han permitido que el turismo se convierta en la principal actividad económica de la nación.

Hazaña africana Cabo Verde logró un empate histórico ante la selección española, una de las favoritas del Mundial 2026. (EFE)

¿A qué se dedica la población de Cabo Verde?

La economía caboverdiana depende principalmente de los servicios y del turismo internacional.

Cada año recibe miles de visitantes, especialmente europeos, que buscan disfrutar de las playas de islas como Sal y Boa Vista.

Además, la pesca y las remesas enviadas por emigrantes que viven en Estados Unidos, Portugal y Francia representan importantes fuentes de ingresos para el país.

Otro dato curioso es que se estima que existen más caboverdianos viviendo en el extranjero que dentro de las propias islas: esta diáspora ha sido fundamental para el desarrollo económico del país y mantiene fuertes vínculos con su tierra natal.

En términos históricos, México y Cabo Verde mantienen relaciones diplomáticas desde 1975, año en que el país africano obtuvo su independencia de Portugal.

La cultura de Cabo Verde también ha trascendido fronteras gracias a la música. La cantante Cesária Évora, conocida mundialmente como la “diva de los pies descalzos”, llevó los ritmos tradicionales caboverdianos a escenarios internacionales y se convirtió en uno de los mayores símbolos culturales del país.

El empate frente a España representa un momento histórico para Cabo Verde, que disputa su primera Copa del Mundo: el país africano logró contener a una de las selecciones más poderosas del planeta.

La selección caboverdiana, comandada por Vozinha, se enfrentará a Uruguay el próximo domingo 21 de junio en Miami a las 16:00 horas.

España vs Cabo Verde ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- El portero de Cabo Verde, Vozinha, tras el empate a 0 ante España en el partido del grupo H del Mundial 2026, este lunes en el Estadio Atlanta (EEUU). EFE/Lavandeira Jr (Lavandeira jr/EFE)

¿Quién es Vozinha, el nuevo héroe de Cabo Verde?

Hace unas horas nadie lo conocía... ahora es uno de los héroes del Mundial 2026.

Josimar Dias ‘Vozinha’ es el nombre propio del empate de Cabo Verde ante España (0-0). Siete paradas. Ferran Torres, Oyarzabal, Laporte… se toparon con el guardameta caboverdiano. MVP del partido. 40 años, sin equipo tras acabar contrato con el Chaves portugués, con un valor de mercado de 50 mil euros y un crecimiento en redes sociales digno de la máxima exposición del Mundial.

“Trabajamos mucho para conseguir esto. Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Estamos muy contentos”, aseguró tras el partido en Dazn._Con información de EFE.