Este ERROR al guardar tus perfumes los está echando a perder; descubre cuál es y cómo evitarlo

Los perfumes no son eternos. Aunque muchos frascos pueden durar años, su composición es sensible a factores externos que aceleran su deterioro. La luz, el calor y el oxígeno alteran la fórmula, modificando su olor y reduciendo su intensidad con el paso del tiempo.

De acuerdo con especialistas en perfumería, la manera en que se almacenan las fragancias influye directamente en su duración y calidad, por lo que un simple descuido puede hacer que pierdan su esencia original mucho antes de lo esperado.

El error más común al guardar perfumes

El baño es el lugar donde muchas personas colocan sus frascos, pero es el lugar menos recomendable. El vapor de la regadera y los cambios bruscos de temperatura afectan la composición del perfume, provocando que se oxide y se degrade más rápido.

Este entorno húmedo y cálido acelera la pérdida del aroma, lo que convierte al baño en uno de los principales enemigos de la conservación de las fragancias.

Otros malos hábitos que también dañan tus fragancias

Exponerlos al sol o al calor

Colocar los frascos cerca de ventanas o en espacios donde reciben luz directa altera su fórmula y cambia su olor. Lo ideal es mantenerlos en un sitio fresco y a temperatura estable.

No taparlos correctamente

Dejar los perfumes destapados facilita la entrada de aire, lo que provoca oxidación y pérdida de intensidad en la fragancia.

Agitar el frasco

Sacudirlos no “activa” el aroma. Por el contrario, introduce burbujas y más oxígeno, lo que deteriora el producto con mayor rapidez.

Lugares donde NO deberías guardar tus perfumes

Baño: por la humedad y el calor constante

por la humedad y el calor constante Auto: la exposición prolongada al sol eleva la temperatura y acelera su deterioro

Cómo conservar tus perfumes correctamente

Para prolongar la vida de tus fragancias y mantener su aroma original, los expertos recomiendan:

Guardarlos en su caja original o en un lugar oscuro como un closet cerrado

o en un lugar oscuro como un closet cerrado Mantenerlos en un ambiente fresco y seco

Evitar cambios bruscos de temperatura

Colocar siempre la tapa después de usarlos

Estos cuidados sencillos ayudan a preservar la calidad del perfume y a disfrutarlo por más tiempo sin que su esencia se distorsione.