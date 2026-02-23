Met Gala 2026 revela su código de vestimenta: “Fashion Is Art”, ¿qué significa?

El MET Gala 2026 revela su código de vestimenta Fotoarte: La Crónica

La MET Gala 2026 es el evento de moda más popular por excelencia y para la edición de este año los organizadores ya tiene confirmado su código de vestimenta para 2026: “Fashion Is Art” (“La moda es arte”). Pero ¿qué significa esto y cómo las celebridades deberán representar esta temática en su vestimenta? Aquí te lo explicamos.

De entrada, debemos señalar que este evento propone un debate profundo sobre el papel de la moda como disciplina artística en sí misma, llevando a diseñadores, celebridades y público general a replantear qué significa vestir en una de las noches más icónicas de la cultura contemporánea.

¿Qué significa “Fashion Is Art”

Más allá de un simple lema de moda, “Fashion Is Art” es una declaración conceptual: propone que la moda no solo complementa al cuerpo, sino que lo transforma, lo interpreta y lo sitúa dentro de una narrativa estética tan compleja como la pintura, la escultura, la fotografía o el performance.

Esto se refleja en la exposición Costume Art, que reunirá cerca de 400 piezas históricas y contemporáneas, desde tejidos antiguos hasta haute couture moderno, colocadas junto a objetos de arte para mostrar cómo el cuerpo ha sido concebido, idealizado o desafiado por la moda a través de las épocas.

Obra de la exposición "Fashion is Art" Especial

En este sentido, el curador del Costume Institute, Andrew Bolton, explicó que el evento busca hacer evidente la bidireccionalidad entre moda y arte. Es decir, no solo observar cómo la moda se inspira en la pintura o la escultura, sino cómo el propio acto de vestir y vestir el cuerpo ha sido representado en el arte a lo largo de la historia. En sus palabras, la idea es poner el cuerpo y su vestimenta en el centro del discurso artístico y cultural.

Por lo tanto, lo que veremos próximamente en la alfombra roja de la MET Gala será una galería viviente, donde cada atuendo puede ser interpretado como una obra maestra, un experimento con forma, volumen y narrativa visual, o una reflexión sobre cómo el cuerpo humano y sus expresiones estéticas se encuentran en el corazón de la experiencia creativa.

¿Cómo se puede interpretar el “Fashion is Art” en la vestimenta?

El código Fashion Is Art no impone reglas rígidas — al contrario, invita a la creatividad extrema. En años anteriores, hemos visto a personalidades convertir sus atuendos en esculturas vestibles, obras de performance o piezas directamente inspiradas en movimientos artísticos como el surrealismo o el barroco. Con la consigna de 2026, esa libertad creativa se amplía aún más.

Fotografía de Olivier Rousteing en sesión de fotos Archivo

Esto se traduce en siluetas dramáticas que evoquen esculturas clásicas o modernas; materiales experimentales que jueguen con luz, textura y estructura; referencias históricas a corrientes artísticas, desde el Renacimiento hasta el cubismo; interpretaciones personales del cuerpo vestido como lienzo o forma visual.

La invitación es clara, cada look debe ser una reflexión visual sobre la moda como arte.