Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 24 de febrero? Esta noche se disputará la medalla femenil y la Batalla Colosal; conoce al ganador de Exatlón México hoy 24 de febrero (Exatlón México)

Esta noche en Exatlón México se llevará a cabo la disputa por la medalla femenil y la Batalla Colosal entre ambos equipos. Conoce al ganador de hoy, 24 de febrero.

Tras la victoria de los Rojos por la Villa 360 y la salida de Alejandro Aguilera por parte de los Azules, los enfrentamientos de esta noche avivarán las tensiones entre ambos equipos.

Por lo que aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de este 24 de febrero de la Batalla Colosal en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal en Exatlón México hoy martes 24 de febrero?

Con la victoria de los Rojos sobre la Villa 360, los Azules intentarán recuperarse esta noche ganando el juego de hoy. No obstante, ningún equipo planea rendirse y aunque crecerán las tensiones, solo un equipo resultará vencedor de la Batalla Colosal.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Batalla Colosal este martes 24 de febrero será el equipo Azul.

¿Qué pasará hoy en el capítulo de Exatlón México?

Además de la Batalla Colosal, la cual probablemente ganará el equipo Azul, este martes 24 de febrero también se disputará la medalla femenil en la que participarán Mati Álvarez, quien se posiciona como una de las favoritas del equipo Rojo para ganar la medalla, y Evelyn Guijarro del equipo Azul, otra de las contendientes predilectas para ganar.

Esta noche no solo se llevarán a cabo las competencias antes mencionadas, sino que también, según los avances mostrados, habrá una pelea en el equipo Rojo entre Humberto Noriega y Mario Mono Osuna.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy en vivo?

El capítulo por la competición de la Batalla Colosal y la medalla femenil de este martes 24 de febrero en Exatlón México dará inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en su horario regular.

O bien, podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, donde se transmite de manera habitual de lunes a viernes. También podrás seguir el juego en vivo desde cualquier dispositivo móvil en su página web oficial o en su App, las cuales llevan el mismo nombre.