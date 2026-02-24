Festival Mezcal, Queso y Vino 2026: fechas, sede y precios del plan gastronómico que no te puedes perder

El Festival Mezcal, Queso y Vino 2026 ya tiene fecha confirmada y se perfila como uno de los eventos gastronómicos más atractivos del arranque de marzo.

La cita será el pr+oximo 7 y 8 de marzo en el Hotel Mansión Tepotzotlán, en el Estado de México, un espacio amplio que permitirá recorrer distintas zonas culinarias y culturales durante todo el día.

Con su ubicación en un destino turístico cercano a la capital, el festival se presenta como una opción ideal para quienes buscan un plan corto fuera de la ciudad sin sacrificar comodidad ni variedad.

Qué actividades habrá en el festival gastronómico

El evento ofrecerá un abanico de experiencias diseñadas para todos los perfiles de visitantes, desde aficionados hasta amantes de la comida. Entre las principales atracciones destacan:

Degustaciones y experiencias culinarias

Degustaciones de mezcal y vino de distintos productores

de distintos productores Venta de quesos artesanales y productos gourmet

y productos gourmet Catas guiadas para explorar aromas y sabores

Entretenimiento y ambiente familiar

Música en vivo y sets de DJ

Zona gastronómica con propuestas nacionales e internacionales

Área de picnic al aire libre

Espacio infantil y ambiente petfriendly

La combinación de actividades busca convertir la visita en una experiencia completa que va más allá de la comida, integrando cultura, convivencia y entretenimiento.

Precios de boletos y qué incluyen

El acceso general en preventa ronda los $180 pesos, mientras que el costo en taquilla puede subir a $220 pesos. También habrá una opción VIP que incluye souvenirs conmemorativos como copa y vaso mezcalero. Los menores de 10 años podrán entrar sin costo.

Un plan perfecto para los amantes de la gastronomía

La décima edición del festival consolida su apuesta por la cultura culinaria mexicana al reunir bebidas tradicionales, productos artesanales y propuestas gourmet en un mismo espacio.

La experiencia se plantea como un recorrido de sabores que combina tradición, creatividad y convivencia en un entorno pensado para pasar varias horas explorando.

Con su mezcla de música, degustaciones y actividades al aire libre, el evento se posiciona como uno de los planes más atractivos de la temporada para quienes buscan descubrir nuevas propuestas gastronómicas sin salir demasiado lejos de la capital.