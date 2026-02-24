Harold Azuara : ¿Qué le pasó al actor de La CQ?

Una fuerte confusión en redes sociales puso en alerta a los fans de Harold Azuara, actor que dio vida a “Monche” en la serie La CQ, luego de que comenzaran a circular publicaciones que afirmaban que había fallecido. Sin embargo, el propio actor ya aclaró la situación.

¿Murió Harold Azuara?

El actor está vivo y desmintió personalmente los rumores que se viralizaron en redes sociales.

La confusión surgió después de que información relacionada con hechos de violencia en Jalisco y el nombre de un personaje apodado “Mencho” comenzara a circular en internet. Algunos usuarios lo relacionaron erróneamente con “Monche”, el personaje interpretado por el actor, lo que provocó una ola de mensajes de condolencias sin fundamento.

Ante la desinformación, Azuara recurrió a sus redes sociales para reaccionar con humor y aclarar el malentendido, dejando claro que todo se trataba de noticias falsas.

El actor reacciona al rumor

En su publicación, el exintegrante de La CQ compartió un mensaje breve en el que hizo referencia a la confusión con el nombre de su personaje, confirmando que se encontraba bien.

Monche!!! Con “E” al final 😒 🤦 — Harold Azuara 🐲 (@haroldazuara) February 23, 2026

La situación generó alivio entre sus seguidores, quienes celebraron que el actor estuviera sano y salvo, al tiempo que señalaron la rapidez con la que la desinformación puede difundirse en redes sociales.