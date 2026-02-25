Bridgerton 4: fecha, horario de estreno en México y duración de los capítulos de la segunda parte de la temporada

Bridgerton 4 La segunda parte de la temporada basada en el romance de la novela “Te doy mi corazón” se estrenará pronto en Netflix.

La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton llegará pronto a la plataforma de streaming Netflix, cuatro episodios más que se dirigirán a la conclusión del ‘amor prohibido’ entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, protagonistas de esta última entrega.

Una vez más, la producción de Netflix basada en los libros escritos por Julia Quinn sacude al público fanático del romance de época, por lo que aquí te contamos todos los detalles que envuelven al ansiado final de uno de los romances más populares por su estilo inspirado en La Cenicienta.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará la segunda parte de Bridgerton 4?

Tal como lo ha hecho en los últimos estrenos de sus series más exitosas, Netflix ha vuelto a optar por un estreno dividido en dos partes.

Con una exitosa primera parte ya en la plataforma, los últimos cuatro episodios serán liberados por Netflix el jueves 26 de febrero, casi un mes después del estreno de la cuarta temporada a finales de enero.

En este caso, la plataforma de streaming no anunció el horario específico por país para el estreno de la segunda parte, sin embargo, habitualmente libera sus contenidos a las 00:00 horas del Pacífico (PT), por lo que en México será aproximadamente a las 2:00 horas de la madrugada.

Nombre y duración de los últimos episodios de Bridgerton 4

Debido al estreno cercano, Netflix ha liberado al público los detalles de los primeros cuatro episodios, tales como los títulos que llevarán y la duración que tendrá cada uno.

Episodio 5: “Yes or No”, duración una hora y 4 minutos.

“Yes or No”, duración una hora y 4 minutos. Episodio 6: “The Passing Winter”, duración una hora y 7 minutos.

“The Passing Winter”, duración una hora y 7 minutos. Episodio 7: “The Beyond”, duración una hora y 7 minutos.

“The Beyond”, duración una hora y 7 minutos. Episodio 8: “Dance in the Country”, duración una hora y 8 minutos.

Jonathan Bailey returns to Mayfair when Bridgerton Season 4 Part 2 premieres February 26 pic.twitter.com/LoxVczfNyI — Netflix (@netflix) February 20, 2026

El total de la segunda parte será de cuatro horas y veinteséis minutos, contando con las apariciones de Jonathan Bailey y Simone Ashley en sus icónicos papeles protagónicos de la temporada dos, Kathani y Anthony Bridgerton, ahora unidos en matrimonio.

¡Dato importante! La sugerencia de no saltar los créditos de la serie se difundió en redes sociales, ya que se rumora que la producción de la serie ha preparado una sorpresa para las fanáticos y fanáticas de esta serie de romances.

¿Cuáles serán las canciones versión orquesta para la segunda parte de Bridgerton 4?

Fiel a su icónica marca de adaptar canciones de la música moderna al encanto de la música de orquesta para emanar el estilo emblemático de los romances de Jane Austen, la segunda parte de Bridgerton 4incluirá las canciones: