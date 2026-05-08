Costco y SAMS: ¿Habrá horario especial por el Día de las Madres? Conoce cuál es el horario de Costco y Sam’s Club para el Día de las Madres (Imagen hecha con IA)

Si estás pensando en comprar el regalo para tu mamá en Costco o Sam’s, conoce si tendrán un horario especial por el Día de las Madres.

Cada año, las personas buscan el regalo perfecto para las mamás, convirtiendo a tiendas como Costco y Sam’s Club en las favoritas para conseguirlos al mejor precio.

¿Costco y Sam’s Club tendrán horario especial este 10 de mayo?

Debido a que el 10 de mayo no es considerado un día de descanso obligatorio oficial por la Ley Federal del Trabajo, a pesar de que se celebra el Día de las Madres, tiendas como Costco Wholesale y Sam’s Club mantendrán sus horarios de servicio habituales.

Horarios oficiales de Costco para el Día de las Madres

Al no haberse anunciado ninguna modificación en el horario de Costco durante este Día de las Madres, este 10 de mayo Costco operará de manera regular.

Como el Día de las Madres cae en domingo, ese día Costco abrirá a las 10:00 de la mañana y cerrará a las 20:00 horas.

Por otra parte, recuerda que el horario de Costco Wholesale de lunes a viernes es de 10:00 a 20:30 hrs, sábados de 9:30 a 21:00 hrs y domingos de 10:00 a 20:00 hrs.

¿Cuál es el horario de Sam’s Club?

Mientras tanto, Sam’s Club tampoco ha anunciado ninguna modificación en su horario por el Día de las Madres. Sin embargo, recientemente esta cadena de tiendas informó sobre un cambio en sus horarios generales.

Por lo tanto, a partir de este 12 de mayo el nuevo horario de Sam’s Club será de 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche todos los días.

¿Cuáles son las mejores promociones y descuentos para mamá en Costco y Sam’s Club?

Tanto Costco como Sam’s Club han puesto a la disposición de sus clientes una serie de ofertas y promociones para que puedas conseguir el mejor regalo para tu mamá.

En Costco podrás encontrar una amplia gama de productos para regalar, desde alimentos para armar una tabla de quesos con un buen vino y regalarle a tu mamá un momento de relajación, hasta el clásico arreglo floral.

Por su parte, Sam’s Club en esta ocasión apostó por los descuentos en fragancias con pagos de hasta seis meses sin intereses y en smartphones.

Si quieres conocer toda la oferta de Costco y Sam’s, podrás consultarlo desde su sitio web.