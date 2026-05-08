Exatlón México, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 8 de mayo? Con las mujeres en riesgo de eliminación, conoce quién ganará la Supervivencia de hoy en Exatlón (Exatlón México)

Solo cuatro mujeres llegarán a la semana final de Exatlón México, por lo que la competencia de hoy será determinante previo al Duelo de Eliminación; conoce quién gana hoy.

Con los Azules ganando más terreno en la competencia y los Rojos manteniéndose seguros de su desempeño, esta noche ambos equipos competirán por la permanencia de sus integrantes mujeres.

Por lo que, si te interesa conocer quién estará en riesgo de ser eliminado este domingo, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy, 8 de mayo, en la Supervivencia de Exatlón México.

¿Quién gana la Supervivencia en Exatlón México hoy viernes 8 de mayo?

La Supervivencia en Exatlón México es una de las competencias clave previo al Duelo de Eliminación de cada domingo, pues en esta serie se determina quiénes tendrán que enfrentarse para continuar en el reality.

Mientras que los Azules han ganado las últimas competencias como la Batalla Colosal y la Súper Villa, los Rojos han demostrado un dominio en las competencias por la Supervivencia.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, quien gana la serie por la Supervivencia hoy 8 de mayo en Exatlón es el equipo Azul.

¿Quién sale de Exatlón el domingo 10 de mayo de 2026?

Con las mujeres en riesgo y de ser ciertos los rumores sobre el posible ganador de hoy de la Supervivencia, quien podría salir eliminada en Exatlón este domingo 10 de mayo de 2026 es Jazmín Hernández del equipo Rojo.

Sin embargo, otros rumores y spoilers han señalado que, de perder la Supervivencia el equipo Azul, quien saldría eliminada es Katia Gallegos.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición por la Supervivencia de este viernes 8 de mayo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Recuerda que puedes seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno.