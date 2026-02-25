Cinépolis presenta fallas en la preventa para BTS World Tour ARIRANG

Preventa BTS World Tour ARIRANG en Cinépolis La preventa para la transmisión en vivo de los conciertos de BTS desde Goyang y Japón inició a las 7:00 AM; fans reportan fallas en la aplicación de cines.

El ansiado regreso de los siete surcoreanos que conforman una de las agrupaciones de k-pop más populares internacionalmente, Bangtan Sonyeondan, llegará a cines en formato Live Viewing (En Vivo) para que sus fanáticas y fanáticos de todo el mundo puedan disfrutar del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

En México, las cadenas de cines Cinemex y Cinépolis serán las encargadas de distrbuir este magno evento digital, sin embargo, múltiples internautas han reportado problemas en las aplicaciones para acceder a la preventa.

Preventa Cinépolis y Cinemex para BTS World Tour ARIRANG

La preventa para la transmisión en vivo de los conciertos desde Goyang y Tokio comenzó este miércoles 25 de febrero a las 7:00 AM en el caso de Cinépolis.

Cinemex, por otra parte, no anunció un horario fijo para acceder a la preventa, mas se especula que será a partir de las 10:00 horas de este miércoles a través de la aplicación móvil, mientras que en taquilla se podrán solicitar los boletos entre las 11:00-12:00 horas.

Las funciones están programadas únicamente para dos días, que serán las fechas de los conciertos de BTS en Corea del Sur y en Japón; ambas transmisiones están disponibles en la preventa:

Concierto de Goyang: 11 de abril.

11 de abril. Concierto de Tokio: 18 de abril.

Fallas en la preventa para BTS World Tour ARIRANG de Cinépolis

La preventa en Cinépolis para el esperado regreso de los ‘chicos a prueba de balas’ fue anunciada a las 7:00 AM de este miércoles, sin embargo, las ARMY de México parecen no tener descanso alguno, pues la aplicaicón móvil de la cadena presentó diversas fallas reportadas en redes sociales.

La primera de ellas fue un problema de carga en los títulos deseados, ya que la aplicación no mostró las preventas de los conciertos en varios servidores, por lo que las fanáticas y fanáticos en espera tuvieron que refrescar la página.

Sin embargo, el mayor problema que reportaron las y los ARMY de México, fue que se realizó el cobro de los boletos, mas no otorgó las entradas en la aplicación ni por vía correo electrónico, lo que desató la angustia de las personas en la fila de compra.

Compré 3 boletos, me cobraron y la app me marcó error pic.twitter.com/B8nPWCJBxf — Andy Reyes⁷ ⊙⊝⊜ᏼꭲꮪ (@andiireiiva) February 25, 2026

A través de X, antes Twitter, ARMY ha reportado este problema a la cadena de cines, pero no han obtenido respuesta clara hasta el momento.

¿Qué hacer si Cinépolis realizó el cobro pero no me dio mis boletos para BTS World Tour ARIRANG?

Debido a que Cinépolis no ha realizado anuncio alguno —hasta ahora—, las y los ARMY México han respondido a los comentarios que solicitan ayuda, enlistando una serie de soluciones y procesos que pueden seguirse para atender la falla del sistema.

“Me pasó con Run Seokjin Ep Tour“, comentó una usuaria de la plataforma, adelantando que el cargo de boleto podría solucionarse, sin embargo, las personas en quienes se presentó esta falla tendrían que volver a realizar su compra de boletos para las funciones.

“Les va a tocar ir físicamente al banco con número de autorización y pedir que quiten el cargo, ellos van a corroborar con la institución que no se otorgó ningún servicio y ya no les va a salir el cargo en máximo 72 horas. En mi caso se hizo así, pero no me dieron los boletos".

De acuerdo con su testimonio y el de otras personas que ya han experimentado esta falla en Cinépolis, el dinero puede ser devuelto, mas las entradas no debido a que no están registradas en la aplicación de la cadena.