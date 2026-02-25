El reguetonero Yeyo, contra las cuerdas tras la grave denuncia de su ex novia

El cantante de reguetón Yeyo enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera luego de que su exnovia lo señalara públicamente por presuntos episodios de violencia durante su relación. La denuncia, difundida a través de redes sociales, provocó una fuerte reacción del público y consecuencias inmediatas en el ámbito profesional del artista.

¿De qué acusan a Yeyo?

La expareja del músico aseguró en transmisiones en vivo y publicaciones que habría sufrido violencia emocional y física, además de humillaciones e insultos constantes. Como parte de su testimonio, compartió imágenes de supuestas lesiones que, afirmó, ocurrieron mientras mantenían la relación. Las declaraciones se viralizaron rápidamente y colocaron al reguetonero en el centro de la polémica.

Impacto en su carrera y ruptura del colectivo

Tras hacerse públicas las acusaciones, La Obsesión Factory, proyecto del que Yeyo era fundador e integrante, anunció la separación de sus miembros y la suspensión indefinida de actividades. Artistas vinculados al colectivo difundieron comunicados para deslindarse del cantante y reiterar su rechazo a cualquier forma de violencia.

La postura del cantante

En un mensaje difundido en sus plataformas, Yeyo negó haber ejercido violencia física, aunque reconoció que pudo haber tenido actitudes equivocadas y un carácter fuerte durante la relación. El intérprete señaló que se trata de un asunto privado que, aseguró, le ha generado afectaciones personales y profesionales.

¿Qué sigue en el caso?

Hasta el momento, no se ha informado sobre una denuncia formal ante autoridades, por lo que el caso permanece en el terreno de la exposición pública y el debate en redes. Mientras tanto, la carrera del reguetonero queda en pausa, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se determinen posibles acciones legales o consecuencias adicionales.