Exatlón México, Duelo de los enigmas: ¿Quién gana hoy 25 de febrero?

Esta noche, los fanáticos del reality Exatlón México están al pendiente del Duelo de los Enigmas, uno de los retos más estratégicos y exigentes de la semana 22. En esta competencia, los equipos Rojo y Azul luchan no solo por puntos, sino por recuperar impulso emocional y competitivo en la recta final de la temporada.

¿Qué es el Duelo de los Enigmas?

El Duelo de los Enigmas es una prueba especial dentro del programa que combina resistencia física con retos mentales y coordinación de equipo. Los participantes deben completar un circuito demandante y luego enfrentarse a desafíos que ponen a prueba su concentración y estrategia, lo que lo convierte en uno de los duelos más impredecibles de la temporada.

¿Quién gana hoy 25 de febrero el Duelo de los enigmas?

El resultado oficial aún no se ha confirmado, ya que depende de lo que suceda en la transmisión en vivo. Señalan que el duelo promete ser muy cerrado, y que tanto la velocidad como la concentración de los contendientes serán decisivas para definir al ganador de este enfrentamiento.

¿Cómo ver el episodio de hoy?

• Canal: Azteca Uno

• Horario: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

• También se podrá seguir en las plataformas digitales y redes oficiales de Exatlón México.