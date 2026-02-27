Exatlón México, Juego de la Salvación: ¿Quién gana hoy 27 de febrero? Hoy se define si los Rojos o los Azules tendrán inmunidad; conoce al equipo ganador de este 27 de febrero en el Juego de la Salvación (Exatlón México)

El juego de esta noche definirá cuál equipo perderá un integrante en el Domingo de Eliminación. Conoce al ganador de hoy en el Juego de la Salvación de Exatlón México.

Continúan creciendo las tensiones entre ambos equipos, debido a que esta noche se llevará a cabo la batalla por la continuidad, donde todas las mujeres están en riesgo de ser eliminadas el próximo domingo.

Y si no puedes esperar a conocer quién ganará la Supervivencia, aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy 27 de febrero en Exatlón México.

¿Qué equipo gana el Juego de la Salvación hoy viernes 27 de febrero en Exatlón México?

Después de que los Azules ganaran la Villa 360 en la competencia anterior, mantienen el ímpetu para ser los ganadores del Juego por la Supervivencia de hoy. Sin embargo, los Rojos están determinados a mandar a una integrante Azul a su casa.

No obstante, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador del Juego de la Salvación este viernes 27 de febrero será el equipo Azul, sumándose otra victoria más.

¿Quién sale de Exatlón México este domingo 1 de marzo? Estas son las mujeres en riesgo de eliminación

Actualmente ambos equipos cuentan con 5 integrantes mujeres cada uno y en el Juego por la Supervivencia todas están en riesgo de ser eliminadas si no ganan la batalla por la continuidad.

Por parte del equipo Azul, actualmente se encuentra compitiendo Evelyn Guijarro, Doris del Moral, Katia Gallegos, Danna Castro y Valery Carranza.

Mientras que del equipo Rojo se encuentran Mati Álvarez, Paulette Galardo, Karol Rojas, Ella Bucio y Jazmín Hernández.

Por lo que, en caso de ganar el Juego de la Salvación hoy el equipo Azul, quienes estarían en riesgo de salir de Exatlón México son las integrantes del equipo Rojo.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy en vivo?

El capítulo por el Juego de la Salvación de este viernes 27 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, como es habitual de lunes a viernes, o bien en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, la cual lleva el mismo nombre.