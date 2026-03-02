Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 2 de marzo? (Exatlón México)

Tras la eliminación de Ella Bucio el pasado domingo 2 de marzo, el equipo azul llega con impulso y confianza al arranque de la semana 23 de Exatlón México. La salida de una integrante roja podría marcar el ritmo del primer enfrentamiento.

Este lunes, ambos equipos se disputan La Villa 360, el espacio que ofrece mayores comodidades —camas individuales, zonas de descanso, cocina equipada e incluso alberca— mientras el perdedor deberá permanecer en la zona más austera. Esto es lo que adelantan los grupos de spoilers sobre el duelo que pondrá a prueba su resistencia física y mental.

La mayoría de las apuestas y comentarios en grupos de aficionados y spoilers de Exatlón México favorecen al equipo azul para quedarse con La Villa 360 tras la disputa de hoy 3 de marzo.

Según estas versiones, serían los azules quienes obtendrían el premio, codiciado por los beneficios que puede aportar a cada integrante.

La reciente eliminación de Ella Bucio del equipo rojo ha influido en el ánimo de los seguidores, quienes consideran que el conjunto integrado por Ernesto Cázares, Katia Gallegos, Doris del Moral, Koke Guerrero, Valery Carranza, Natali Brito, Adrián Leo, Evelyn Guijarro y Alexis Vargas tendría ventaja en esta ocasión, de acuerdo con Infobae.

No obstante, los organizadores del reality han mantenido bajo resguardo las filtraciones del programa pregrabado, por lo que hasta ahora solo existen especulaciones sobre el resultado de este lunes 3 de marzo.

El equipo ganador de La Villa 360 se conocerá oficialmente durante la transmisión de esta noche.

¿Dónde y cómo ver La Villa 360 en Exatlón México hoy?

Exatlón México es un programa producido y transmitido por TV Azteca.

El programa de hoy, como toda la temporada de este 2026, se podrá disfrutar por TV abierta en Azteca Uno y en línea a través del sitio oficial de Azteca Uno.

Los resultados del capítulo de hoy también se pueden seguir en la App TV Azteca en Vivo, disponible para Android y iOS, así como en el canal oficial de YouTube de Exatlón, donde se comparten capítulos completos y fragmentos subidos horas después del programa.