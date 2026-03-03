SAT Simulador Declaración Anual: guía para usarlo y calcular si tienes saldo a favor

El Servicio de Administración Tributaria pone a disposición de las personas físicas el Simulador de la Declaración Anual, una herramienta en línea que ayuda a revisar ingresos, deducciones, retenciones y calcular si el resultado sería saldo a favor o impuesto por pagar antes de enviar la declaración oficial.

Esta opción es especialmente útil previo al periodo de Declaración Anual de abril, ya que permite detectar errores, inconsistencias o facturas faltantes con anticipación.

¿Para qué sirve el simulador?

Consultar ingresos registrados (sueldos, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, entre otros).

Revisar retenciones de ISR realizadas por patrones o clientes.

Verificar deducciones personales (gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, entre otros).

Obtener un cálculo estimado del resultado: saldo a favor o cantidad a pagar.

Es importante recordar que el simulador no sustituye la presentación formal de la declaración; solo es una herramienta de consulta.

Paso a paso: ¿cómo usar el simulador?

Ingresa al portal oficial del SAT. Dirígete al apartado de Declaraciones para personas físicas. Selecciona la opción Simulador Declaración Anual. Accede con tu RFC y contraseña o con tu e.firma. Revisa la información precargada y valida que sea correcta. El sistema mostrará un cálculo automático del ISR.

¿Cómo saber si tienes saldo a favor?

Después de revisar y confirmar la información:

Si el resultado muestra una cantidad en negativo o indica “saldo a favor”, significa que el SAT te devolvería dinero.

Si aparece “impuesto a cargo”, deberás pagar la cantidad indicada al presentar la declaración.

En caso de saldo a favor, al presentar formalmente tu declaración puedes solicitar la devolución automática, siempre que cumplas con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

Recomendación clave

Antes de abril, conviene:

Verificar que todas tus facturas estén correctamente emitidas.

Confirmar que tu CLABE bancaria esté actualizada.

Revisar que no existan inconsistencias en ingresos o retenciones.

Usar el simulador con anticipación puede ayudarte a evitar errores y acelerar una posible devolución.