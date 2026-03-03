Tendencias

La herramienta permite revisar información precargada, estimar impuestos y saber si podrías recibir devolución antes de presentar tu declaración.

SAT Simulador Declaración Anual: guía para usarlo y calcular si tienes saldo a favor

Por Fernando Luviano
SAT Simulador Declaración Anual: guía para usarlo y calcular si tienes saldo a favor
SAT Simulador Declaración Anual: guía para usarlo y calcular si tienes saldo a favor

El Servicio de Administración Tributaria pone a disposición de las personas físicas el Simulador de la Declaración Anual, una herramienta en línea que ayuda a revisar ingresos, deducciones, retenciones y calcular si el resultado sería saldo a favor o impuesto por pagar antes de enviar la declaración oficial.

Esta opción es especialmente útil previo al periodo de Declaración Anual de abril, ya que permite detectar errores, inconsistencias o facturas faltantes con anticipación.

¿Para qué sirve el simulador?

  • Consultar ingresos registrados (sueldos, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, entre otros).
  • Revisar retenciones de ISR realizadas por patrones o clientes.
  • Verificar deducciones personales (gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, entre otros).
  • Obtener un cálculo estimado del resultado: saldo a favor o cantidad a pagar.

Es importante recordar que el simulador no sustituye la presentación formal de la declaración; solo es una herramienta de consulta.

Paso a paso: ¿cómo usar el simulador?

  1. Ingresa al portal oficial del SAT.
  2. Dirígete al apartado de Declaraciones para personas físicas.
  3. Selecciona la opción Simulador Declaración Anual.
  4. Accede con tu RFC y contraseña o con tu e.firma.
  5. Revisa la información precargada y valida que sea correcta.
  6. El sistema mostrará un cálculo automático del ISR.

¿Cómo saber si tienes saldo a favor?

Después de revisar y confirmar la información:

  • Si el resultado muestra una cantidad en negativo o indica “saldo a favor”, significa que el SAT te devolvería dinero.
  • Si aparece “impuesto a cargo”, deberás pagar la cantidad indicada al presentar la declaración.

En caso de saldo a favor, al presentar formalmente tu declaración puedes solicitar la devolución automática, siempre que cumplas con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

Recomendación clave

Antes de abril, conviene:

  • Verificar que todas tus facturas estén correctamente emitidas.
  • Confirmar que tu CLABE bancaria esté actualizada.
  • Revisar que no existan inconsistencias en ingresos o retenciones.

Usar el simulador con anticipación puede ayudarte a evitar errores y acelerar una posible devolución.

Tendencias