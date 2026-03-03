SAT Simulador Declaración Anual: guía para usarlo y calcular si tienes saldo a favor

El Servicio de Administración Tributaria pone a disposición de las personas físicas el Simulador de la Declaración Anual, una herramienta en línea que ayuda a revisar ingresos, deducciones, retenciones y calcular si el resultado sería saldo a favor o impuesto por pagar antes de enviar la declaración oficial.
Esta opción es especialmente útil previo al periodo de Declaración Anual de abril, ya que permite detectar errores, inconsistencias o facturas faltantes con anticipación.
¿Para qué sirve el simulador?
- Consultar ingresos registrados (sueldos, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, entre otros).
- Revisar retenciones de ISR realizadas por patrones o clientes.
- Verificar deducciones personales (gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, entre otros).
- Obtener un cálculo estimado del resultado: saldo a favor o cantidad a pagar.
Es importante recordar que el simulador no sustituye la presentación formal de la declaración; solo es una herramienta de consulta.
Paso a paso: ¿cómo usar el simulador?
- Ingresa al portal oficial del SAT.
- Dirígete al apartado de Declaraciones para personas físicas.
- Selecciona la opción Simulador Declaración Anual.
- Accede con tu RFC y contraseña o con tu e.firma.
- Revisa la información precargada y valida que sea correcta.
- El sistema mostrará un cálculo automático del ISR.
¿Cómo saber si tienes saldo a favor?
Después de revisar y confirmar la información:
- Si el resultado muestra una cantidad en negativo o indica “saldo a favor”, significa que el SAT te devolvería dinero.
- Si aparece “impuesto a cargo”, deberás pagar la cantidad indicada al presentar la declaración.
En caso de saldo a favor, al presentar formalmente tu declaración puedes solicitar la devolución automática, siempre que cumplas con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.
Recomendación clave
Antes de abril, conviene:
- Verificar que todas tus facturas estén correctamente emitidas.
- Confirmar que tu CLABE bancaria esté actualizada.
- Revisar que no existan inconsistencias en ingresos o retenciones.
Usar el simulador con anticipación puede ayudarte a evitar errores y acelerar una posible devolución.