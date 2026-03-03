¿Te sale el mismo error en Facebook? Usuarios reportan que se cayó la red social de Meta en México

Caída de Facebook La red social presenta fallas

La tarde de este martes, miles de usuarios comenzaron a preguntarse si Facebook se cayó en México tras experimentar problemas para iniciar sesión y navegar dentro de la plataforma. La conversación se trasladó rápidamente a otras redes sociales, donde se multiplicaron los reportes sobre la inestabilidad del servicio.

De acuerdo con los registros de Downdetector, sitio especializado en monitorear interrupciones digitales, se observó un aumento sostenido en los avisos de fallas relacionadas con la red social fundada por Mark Zuckerberg, actual director del conglomerado Meta.

¿Qué falla presenta Facebook en México?

Los testimonios coinciden en un mismo patrón. Usuarios señalan que la plataforma presenta una caída casi total, con dificultades tanto para acceder a sus cuentas como para desplazarse dentro de la aplicación.

El principal mensaje que aparece en pantalla indica que la cuenta no está disponible de manera temporal debido a un problema en el sitio y sugiere intentar nuevamente más tarde. Este aviso generó incertidumbre entre quienes dependen de la red social para comunicarse, trabajar o difundir contenido.

“Tu cuenta no está disponible en este momento debido a un problema en el sitio que esperamos resolver en breve. Vuelve a intentarlo en unos minutos”, señala el mensaje.

Además del error en el inicio de sesión, varios reportes describen problemas para cargar el feed, publicar contenido o consultar notificaciones, lo que refuerza la percepción de una interrupción generalizada del servicio.

Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa del problema, el patrón de errores apunta a una afectación en los servidores o en la infraestructura que sostiene la operación de la red social.