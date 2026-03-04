¿Emma Watson anda con ex de Belinda? Esto es todo lo que se sabe sobre el romance entre la actriz de Harry Potter y Gonzalo Hevia Baillères

El empresario, heredero de una de las familias más poderosas de México, Gonzalo Hevia Baillères, es nuevamente protagonista de un rumor viral, luego de ser captado en sentido aparentemente romántico con la actriz Emma Watson en un lujoso restaurante de la CDMX.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

El apellido Hevia Baillères no pasa desapercibido en los círculos financieros mexicanos, pues forma parte del linaje ligado a Grupo BAL, conglomerado fundado por la familia Baillères y con presencia en sectores clave como comercio, minería y seguros.

Con formación internacional y experiencia en firmas como HBeyond, una firma de inversión con presencia en ciudades como Nueva York, Miami y CDMX, así como proyectos de inteligencia artificial y logística, su perfil combina visión estratégica con liderazgo en innovación.

Aunque su vida ha estado tradicionalmente más vinculada a los negocios que a los reflectores, en las últimas horas su historia dio un giro inesperado al ser relacionado sentimentalmente con Emma Watson, actriz británica mundialmente conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter.

El interés no solo gira en torno a su posible romance, sino también a su trayectoria profesional. Hevia Baillères ha desarrollado carrera en el sector empresarial, participando en proyectos estratégicos dentro del grupo familiar, consolidando un perfil que combina discreción, formación internacional y presencia en el círculo de la élite económica mexicana.

La cita en Mendl: el restaurante de CDMX que se volvió tendencia

Las versiones señalan que el empresario llevó a Emma Watson a cenar a Mendl, un exclusivo restaurante ubicado en la Ciudad de México que ha ganado fama por su propuesta gastronómica sofisticada y su ambiente íntimo.

Desde que se difundieron las imágenes, el nombre del restaurante comenzó a posicionarse en búsquedas relacionadas con “Emma Watson en CDMX” y “dónde cenó Emma Watson en México”. La visita habría sido discreta, pero suficiente para detonar una ola de comentarios en redes sociales.

El detalle del lugar no es menor. En el universo del espectáculo, la elección del restaurante funciona casi como una declaración pública. Elegante, reservado y con una estética cuidada, Mendl encaja con el perfil que proyecta el joven empresario.

¿Cuándo empezó el noviazgo de Gonzalo Hevia Baillères con Emma Watson?

Desde finales de 2025, el nombre de Gonzalo Hevia Baillères comenzó a aparecer en círculos sociales exclusivos, no por sus negocios, sino por su cercanía con Emma Watson, la actriz británica famosa por interpretar a Hermione en la saga de Harry Potter y por su activismo global.

Los primeros reportes sitúan a la pareja en Courchevel, un destino alpino favorito de la élite europea, a finales del año pasado. Después, fueron vistos en Punta Mita, uno de los enclaves costeros más lujosos de México.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance, las apariciones compartidas dan material para el debate mediático y posicionan esta historia entre lo más buscado en temas de celebridades internacionales y romances de alto perfil.

¿Romance confirmado? Lo que se sabe de Emma Watson y el empresario mexicano

Hasta ahora, ni Emma Watson ni Gonzalo Hevia Baillères han emitido declaraciones oficiales sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, las fotografías difundidas por la Revista Quién muestran una escena cercana que muchos interpretan como algo más que una simple amistad.

La actriz británica, reconocida también por su activismo social y su discurso feminista, suele mantener su vida privada bajo estricta reserva. Por eso, cualquier aparición pública fuera de su entorno habitual despierta especulaciones.

La combinación de una estrella internacional y un heredero mexicano ha generado un fenómeno mediático que cruza fronteras. En Estados Unidos y Reino Unido también comenzaron a circular perfiles sobre el empresario, alimentando el interés global por la historia.

La polémica y el pasado mediático de Gonzalo Hevia Baillères

Antes de que su nombre volviera a surgir por esta nueva posible relación, Gonzalo Hevia Baillères ya había estado en el ojo público por su supuesto vínculo con la cantante Belinda.

Diversos medios retomaron que la artista incluyó referencias que muchos interpretaron como alusiones a ese romance en la canción “Heterocromía”, lo que revivió el interés mediático en torno a su vida personal.

Aunque ese capítulo pertenece al pasado, agrega una capa extra a la historia actual con Watson: de un romance que acaparó titulares en México y el mundo, además del gusto del empresario por las mujeres del medio artístico.

Lo que comenzó como una cena privada terminó por colocar a Hevia Baillères en el mapa del entretenimiento global otra vez.