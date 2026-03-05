Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 5 de marzo? Esta noche, los Azules defenderán y los Rojos atacarán; conoce al ganador de hoy de La Villa 360 en Exatlón México (Exatlón México)

Esta noche los Azules defenderán y los Rojos atacarán para intentar ganar La Villa 360 con todas las comodidades que esta ofrece. Conoce al ganador de hoy en Exatlón México.

Mientras que los Azules mantuvieron un buen impulso al inicio de la semana 23, los Rojos supieron remontar y ganar el Duelo de los Enigmas del pasado miércoles.

Por lo que la competencia de hoy será reñida, así que si te interesa conocer quién se impondrá esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana La Villa 360 en Exatlón México hoy, jueves 5 de marzo?

Quien gane la batalla por La Villa 360 de hoy, obtendrá una ventaja estratégica importante, previo a la competición por el Juego de la Salvación, motivo por el que Rojos y Azules buscarán hacerse con la victoria de hoy.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este jueves 5 de marzo será el equipo Rojo.

Por otra parte, esta noche también se disputará el duelo por la medalla colectiva, la cual, del mismo modo, rumores apuntan que será para el equipo Rojo.

¿Cuál es la importancia de la Villa 360 en Exatlón México?

La Villa 360 en Exatlón México es una de las recompensas más buscadas por los atletas debido a su importancia estratégica, debido a que quien la obtenga podrá disfrutar por algunos días de comodidades, las cuales beneficiarán su desempeño.

La Villa 360 ofrece a los atletas lugares cómodos para descansar, oportunidades de recreación y privacidad, lo que les permite recuperarse física y mentalmente previo a otras competiciones dentro de Exatlón México.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este jueves 5 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno, donde también se jugará la competición por la medalla grupal.

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.