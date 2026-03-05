México recibirá inversión para salvar a 48,400 perritos y gatitos: acceso veterinario, vacunación y esterilización

La crisis de animales sin hogar en México es un fenómeno estructural serio en México y, frente a ese escenario, el nuevo Fondo de Impacto Mars (Mars Impact Fund) decidió apoyar a contener la problemática con recursos, estrategia y visión a largo plazo.

La multinacional Mars Incorporated, referente global en snacking, alimentos y cuidado de mascotas, anunció la creación de este vehículo filantrópico empresarial que busca detonar cambios medibles en las comunidades donde opera.

Entre sus primeras decisiones está una subvención de 726 mil dólares para proyectos en México e India de la organización Humane World for Animals.

El objetivo será ampliar el acceso equitativo a servicios veterinarios de calidad, con énfasis en:

Atención preventiva

Vacunación

Esterilización

Fortalecimiento de la capacitación profesional veterinaria

México, en el centro del problema de animales de compañía sin hogar

De acuerdo con el Índice de las Mascotas sin Hogar impulsado por la propia compañía, México se encuentra entre los siete mercados que concentran el 92% de las mascotas en situación de calle a nivel global. La cifra revela una urgencia que va más allá del discurso corporativo.

En ese sentido, se estima que los programas en México e India impactarán directamente a 48,400 animales y beneficiarán indirectamente a 400 mil más.

La apuesta en territorio mexicano comenzará con la expansión del programa en Aguascalientes, donde Humane World for Animals ya trabaja con comunidades desatendidas. La estrategia incluye:

Clínicas móviles para atención veterinaria

Jornadas de vacunación y esterilización

Formación y actualización de médicos veterinarios

Mayor involucramiento comunitario

Además, se analizarán oportunidades de crecimiento en la Ciudad de México, una de las zonas urbanas más grandes y complejas del planeta en términos de población animal.

¿Qué es el Fondo de Impacto Mars y por qué importa?

El Fondo de Impacto Mars nace como una plataforma de inversión filantrópica alineada al negocio y los valores de la compañía. No se trata únicamente de donativos aislados, sino de una arquitectura de inversión social con metas claras y escalables.

Entre 2025 y 2027, el fondo aportará 85 millones de dólares. A partir de 2028, la proyección es distribuir 50 millones de dólares anuales en capital filantrópico.

Sus tres ejes prioritarios son:

Fortalecer a proveedores del sector agrícola para mejorar calidad de vida y sostenibilidad

Ampliar oportunidades para científicos en áreas de alimentos, agricultura y cuidado de mascotas

Incrementar el acceso a atención veterinaria en comunidades vulnerables y apoyar a familias con animales de compañía

En este último punto es donde México aparece como terreno estratégico.

El impacto comunitario

El acceso a servicios veterinarios no solo mejora la salud de perros y gatos. También reduce riesgos sanitarios, controla la sobrepoblación y fortalece el tejido social.

La colaboración entre Mars Incorporated y Humane World for Animals no es nueva. Ambas organizaciones han trabajado juntas en iniciativas como el Índice de Mascotas sin Hogar y en programas de asistencia durante la pandemia y otras crisis internacionales.

Ahora, el enfoque se vuelve más ambicioso: generar soluciones duraderas que integren educación humanitaria, profesionalización veterinaria y participación comunitaria.

Si se quiere hablar de bienestar animal en serio, el acceso a servicios médicos no puede ser un privilegio.