Playeras del Mundial FIFA 2026: ¿Cuándo salen las de visitante de Adidas y las de Nike?

Playeras Mundial FIFA 2026 Este mes de marzo se conocerán oficialmente las indumentarias de los equipos para la Copa del Mundo 2026.

La copa del Mundo de la FIFA continúa creciendo cuando ya estamos a menos de 100 dpuas de su arranque. Uno de los aspectos más esperados por la afición son las vestimentas que estarán utilizando las diferentes selecciones en este torneo. Ahora, se espera que este mes de marzo salgan a la venta más camisetas, incluyendo la de visitante de la Selección Mexicana.

¿Cuándo salen las camisetas de visitante Adidas para el Mundial FIFA 2026?

En noviembre de 2025, la marca Adidas comenzó el lanzamiento de sus líneas oficiales de selecciones para la Copa del Mundo. Países como México, España, Alemania, Colombia, Japón, Argentina, entre otros mostraron las playeras que estarán vistiendo como “locales” en esta Copa del Mundo de 2026.

Ahora, faltan las segundas equiparaciones, muchas de las cuales ya se han filtrado sus diseños. El sitio especializado en jerseys, Footy Headlines, reveló recientemente que será el próximo viernes 20 demarzo cuando estas sean reveladas oficialmente y puestas a la venta en los canales oficiales de Adidas.

Esto incluye la segunda de la Selección Mexicana. Mientras en la primera regresa predominar el color verde y una versión de la Piedra del Sol (avalado por el INAH), la segunda será principalmente de color blanco y destacando detalles en rojo y verde en las líneas de los hombros.

Playeras Selección Mexicana La vestimenta de local fue presentada en el mes de noviembre y la de visitante lo hará este mes de marzo. Se espera que la utilicen en el partido de Fecha FIFA ante Portugal el próximo 28 de marzo.

¿Cuándo salen las playeras de Nike para el Mundial FIFA 2026?

Por su parte, Nike estará lanzando las equipaciones de local y de visitante al mismo tiempo con la fecha prevista para el lunes 23 de marzo, tres días después de las de Adidas.

Países como Brasil, Inglaterra, Países Bajos, Corea del Sur, Francia, entre otras, tendrán a la venta sus respectivas indumentarias para la Copa del Mundo de este 2026.