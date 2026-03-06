¿Cómo conseguir Disney+ a $50 pesos?: requisitos y fecha límite de la promoción especial

Descuentos en Disney+ La plataforma de streaming Disney Plus anuncia promoción especial para las tres modalidades de su plan de pagos.

Disney+ anunció una promoción especial para nuevas suscripciones, la cual consiste en un descuento significativo del costo económico en las tres modalidades que la plataforma de streaming ofrece al público.

Tras el éxito de Netflix, diversas compañías se lanzaron al mercado del streaming, por lo que Disney no podía quedarse atrás en la carrera de la nueva forma de disfrutar el cine y la televisión en la modernidad, creando su propia plataforma Disney+ en el año 2019.

Disney+ a $50 pesos: ¿cuáles son todos los planes que ofrece?

Actualmente, Disney cuenta con uno de los catálogos más amplios en el mercado de la transmisión directa, incluyendo producciones originales de la compañía, así como otras franquicias que adquirió a lo largo de los años: Star Wars, Marvel, National Geographic y Star, el cual incluye contenido de Hulu.

Por lo tanto, la promoción especial anunciada esta primera semana de marzo tiene el propósito de acercar más público al servicio, ofreciendo un descuento para cada una de sus tres modalidades.

Estándar con anuncios: $49.90 MXN al mes.

$49.90 MXN al mes. Estándar sin anuncios: $89 MXN al mes.

$89 MXN al mes. Premium: $99 MXN al mes.

La modalidad Premium ofrece acceso total a todo el catálogo sin interrupciones publicitarias, además de que permite ver eventos deportivos en vivo mediante ESPN.

Promoción especial de Disney+: requisitos y fecha límite

Esta promoción especial sólo aplicará a nuevas suscripciones, así que si actualmente ya tienes una cuenta en la plataforma, este descuento no aplicará en tu modalidad actual ni para un cambio de plan.

La fecha límite para acceder a este especial descuento es hasta el 30 de marzo; las cuentas que sean registradas después de este día no contarán con la promoción.

Es importante resaltar que este descuento en el costo únicamente aplicará durante dos meses desde el momento de la contratación del servicio de streaming, es decir que —dependiendo del plan— la persona pagará el descuento en abril y mayo, a partir de junio, Disney+ cobrará el costo original.

Los precios comunes manejados por el servicio de streaming, son: