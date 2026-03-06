Resultados Lotería Nacional 6 de marzo 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2875

Sorteo Superior 2875 de la Lotería Nacional Este viernes 6 de marzo se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2875 de la Lotería Nacional se realizó este viernes 6 de marzo de 2026, fecha en la que miles de participantes están pendientes de los números ganadores y resultados de uno de los sorteos clásicos de la institución.

En esta ocasión, los cachitos estuvieron dedicados al centenario de la creación de las escuelas secundarias públicas.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2875?

El premio mayor del Sorteo Superior 2875 alcanzó los 17 millones de pesos, distribuidos en dos series, de acuerdo con el esquema tradicional de la Lotería Nacional. Esto significa que el monto completo corresponde a quienes poseen las dos series del número ganador, mientras que cada serie representa la mitad del premio total.

El costo del cachito fue de 40 pesos, una cifra que permite mantener accesible la participación en uno de los sorteos más conocidos del país. Con esta mecánica, miles de jugadores adquieren boletos cada semana con la esperanza de obtener un premio.

El sorteo también incluyó premios secundarios que alcanzan hasta 425 mil pesos, lo que amplía las posibilidades de ganar y mantiene el interés de los participantes más allá del premio principal.

Para quienes optaron por incrementar sus probabilidades, la serie completa tuvo un precio de 800 pesos, mientras que el paquete de dos series llegó a 1,600 pesos, una modalidad dirigida a jugadores que buscan competir directamente por el monto total del premio mayor.

Transmisión en vivo | Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El desarrollo del sorteo se puede seguir en transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, una alternativa que permite observar cada etapa del proceso desde cualquier lugar del país. Durante la ceremonia, los Niños Gritones anunciarán uno a uno los números premiados.

La grabación completa permanece disponible en las plataformas oficiales, lo que permite revisar los resultados y confirmar el desarrollo del sorteo en caso de que algún jugador desee verificar nuevamente la información.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2875 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2875 comienza a las 20:00 horas, siguiendo el horario habitual que la institución establece para este tipo de sorteos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2875 de la Lotería Nacional?

Los jugadores pueden consultar los resultados del Sorteo Superior 2875 mediante los canales oficiales habilitados por la institución. En el portal digital de la Lotería Nacional es posible ingresar el número del boleto para verificar si obtuvo premio mediante un sistema de consulta directo.

También existe la opción de acudir a puntos de venta autorizados en todo el país, donde los agentes expendedores revisan los boletos y orientan a los ganadores sobre el proceso que deben seguir para cobrar su premio. Este procedimiento ofrece seguridad y certeza en la validación de los resultados.