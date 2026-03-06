Ring Royale 2026: ¿Cuándo es la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo? (X: @Cachoperiodista)

La construcción de una confrontación mediática parece tomar forma en Ring Royale 2026. El evento, dirigido y producido por Poncho De Nigris, ofrece boxeo entre celebridades públicas con freestyle y espectáculo.

La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame se remonta a décadas. La construcción de sus personajes antitéticos es motivo de atracción para muchas personas, por lo que el show de este año parece atraer a una gran cantidad de espectadores.

¿Cuándo es la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo?

La pelea, ya confirmada entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, está programada para el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

En este evento, que será transmitido completamente en vivo, se ha fusionado el mundo del espectáculo y la farándula con la proyección del freestyle mexicano.

Una combinación curiosa: en la cartelera de peleas de box y batallas de freestyle desfilan nombres como el rapero mexicano Aczino, quien ofrecerá una batalla de freestyle contra Azuki.

Ring Royale 2026: dónde ver en vivo la pelea de Adame vs Trejo

Si te preguntas cómo y dónde ver en vivo la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo, no será necesario contratar ningún canal privado, ya que los organizadores decidieron apostar por la transmisión del Ring Royale 2026, donde está incluida la pelea entre estos dos polémicos famosos, a través de sus cuentas oficiales:

Twitch – @ringroyalefights

YouTube – @ringroyalefights

TikTok – @ringroyalefights

Este espectáculo será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de Ring Royale 2026, por lo que podrás seguir la transmisión en tiempo real o ver posteriormente la repetición del evento.