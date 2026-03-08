Resultados Lotería Nacional 8 de marzo 2026: números ganadores del el Sorteo Zodiaco 1737

Este domingo 8 de marzo de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del Sorteo Zodiaco 1737 de la Lotería Nacional, uno de los sorteos más populares que se realizan cada fin de semana en México. Miles de jugadores siguieron el sorteo con la esperanza de que su número coincidiera con alguno de los premios repartidos en esta jornada.

La edición de este domingo tuvo un toque especial, ya que el billete estuvo dedicado al Día Internacional de la Mujer, una fecha que cada año se conmemora el 8 de marzo y que en esta ocasión también quedó reflejada en el tradicional sorteo dominical.

El evento se realizó en el salón de sorteos de la institución y arrancó alrededor de las 9:00 pm, momento en el que comenzaron a revelarse los números ganadores que pueden cambiar la vida de los participantes.

Premio mayor del Sorteo Zodiaco 1737

El atractivo principal de este sorteo fue su premio mayor de 7 millones de pesos, una bolsa que se entrega a quienes cuentan con la serie ganadora completa del billete.

Además del premio principal, el sorteo repartió más de 24 millones de pesos en premios, distribuidos entre miles de números participantes, lo que aumenta las probabilidades de que muchos jugadores obtengan alguna recompensa.

En total, la estructura del sorteo contempla 22 mil 622 premios, que incluyen montos grandes, premios intermedios y reintegros para diferentes combinaciones de números.

Lista de premios del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional

La estructura del Sorteo Zodiaco contempla distintos niveles de premios que se reparten entre los participantes. Entre los principales se encuentran:

Premio mayor: 7 millones de pesos

7 millones de pesos Segundo premio: más de 1 millón de pesos

más de 1 millón de pesos Premios adicionales: miles de montos menores y reintegros

miles de montos menores y reintegros Total de premios: más de 22 mil premios en efectivo

Este formato convierte al sorteo dominical en uno de los más seguidos por quienes compran un cachito de lotería o una serie completa.

Cómo jugar el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional

Participar en el Sorteo Zodiaco es relativamente sencillo y se puede hacer comprando billetes físicos o mediante plataformas autorizadas.

Precio del cachito y la serie

Cachito o fracción: permite ganar una parte proporcional del premio

permite ganar una parte proporcional del premio Serie completa: otorga el monto total del premio mayor si el número resulta ganador

En este tipo de sorteos, cada número está asociado a un signo del zodiaco, lo que añade un elemento distintivo que ha convertido a este sorteo en uno de los más reconocidos del calendario de la institución.

Qué hacer si tu billete resultó ganador

Si alguno de tus números coincide con los resultados de la Lotería Nacional hoy, lo primero es verificar el premio correspondiente en la lista oficial.

Algunas recomendaciones básicas:

Revisar el número completo y el signo del zodiaco del billete. Consultar la lista oficial de premios. Acudir a un punto autorizado para cobrar el premio si corresponde.

Cabe recordar que en México los premios de lotería están sujetos a impuestos federales y estatales, cuyo porcentaje depende de la entidad donde se cobre el premio.

La tradición de la Lotería Nacional en México

La Lotería Nacional es una de las instituciones más antiguas del país. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando comenzó a operar como un mecanismo para recaudar recursos destinados a obras públicas y asistencia social.

Con el paso de los años, los sorteos se han convertido en una tradición que mezcla esperanza, azar y emoción. Entre los más conocidos se encuentran el Sorteo Mayor, Sorteo Superior y Sorteo Zodiaco, cada uno con dinámicas y premios diferentes.

Dónde consultar los resultados completos de la Lotería Nacional

Si participaste en el Sorteo Zodiaco 1737, puedes revisar la lista completa de números ganadores a través de los canales oficiales de la institución.

Ahí podrás verificar:

Números premiados

Montos de cada premio

Reintegros

Terminaciones ganadoras

De esta manera, los jugadores pueden confirmar rápidamente si la suerte les guiñó el ojo en esta edición del sorteo dominical.