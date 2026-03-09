‘One Piece: Into the Grand Line’: horario y episodios que se estrenarán este 10 de marzo

One Piece Into the Grand Line La segunda temporada del ambicioso proyecto de One Piece adaptado a Live Action llegará a Netflix este martes 10 de marzo.

¡La espera ha terminado, tripulación! One Piece Live Action volverá mañana martes 10 de marzo a las pantallas de la plataforma de streaming Netflix, contando con un estreno en cines de sus primeros dos episodios para Estados Unidos, Canadá y Japón, como evento especial para acompañar a Luffy en un nuevo capítulo de su aventura.

One Piece: Into the Grand Line retomará la historia justo después del último acontecimiento sucedido en la primera temporada, cuando Luffy y su nueva tripulación salvaron la aldea de Nami, quien decide unirse de manera definitiva al grupo y acompañarlos como su navegante oficial a las aguas desconocidas de la Gran Ruta Marítima.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará la temporada 2 del Live Action de One Piece?

En Latinoamérica y el resto del mundo, el estreno de esta ansiada segunda parte llegará el 10 de marzo de 2026 y estará disponible únicamente en Netflix, ya que la plataforma alberga los derechos exclusivos de toda la serie.

El lanzamiento será global, por lo que el horario de estreno para cada zona será distinto dependiendo la conversión horaria de los países.

En México, One Piece: Into the Grand Line estará disponible en la plataforma de los suscriptores y suscriptoras a partir de las 2:00 horas de la madrugada de este martes.

En otras zonas de Latinoamérica, los horarios son:

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 AM.

3:00 AM. Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 AM.

4:00 AM. Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 AM.

¿Netflix dividirá la segunda temporada del Live Action de One Piece?

Habiéndose consolidado como uno de los proyectos más ambiciosos y exitosos de la compañía, el live action de One Piece estrenará su segunda temporada completa, es decir, Netflix optó por no utilizar su estrategia de dividir los episodios que ha implementado en otros grandes estrenos con el propósito de que los y las fans de esta historia puedan disfrutar por completo los nuevos arcos que la adaptación explorará.

Laboon está aquí para sus amigos 🐳 ONE PIECE: RUMBO A LA GRAN RUTA’ ¡Mañana! pic.twitter.com/7pzR4YOfuY — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 9, 2026

¿Cuántos episodios tendrá y cuáles serán los arcos adaptados?

One Piece: Into the Grand Line ha sido uno de los estrenos más esperados del 2026, tanto por fans leales al manga y anime, como por aquellos que llegaron a la historia a partir de la primera temporada de esta producción en imagen real del manga creado por Eiichiro Oda, quien también ha estado directamente involucrado en el desarrollo de la serie de Netflix.

Ahora, con un Luffy que ha completado los primeros puestos de su tripulación soñada, se embarcará en una nueva serie de aventuras que —en los ocho episodios con los que contará la segunda temporada— lo acercará a la ciudad Loguetown, donde su héroe fue ejecutado, antes de enfrentar la Montaña Invertida para explorar el mar desconocido donde el One Piece fue oculto.

Sin embargo, los Sombreros de Paja no se detendrán ahí, ya que viajarán a Whiskey Peak, la misteriosa tierra de Little Garden y a la fría Isla de Drum, donde se encontrarán con el adorable Doctor Tony Tony Chopper, su próximo tripulante.