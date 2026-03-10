Amazon lanza Echo Dot de la Selección Mexicana: precio, cómo funciona y dónde conseguir la nueva Alexa para fans del Tri

Amazon México presentó una edición especial del Echo Dot de la Selección Nacional de México, un dispositivo inteligente que mezcla identidad futbolera, diseño de colección y herramientas de inteligencia artificial pensadas para los aficionados del Tri.

El lanzamiento llega en un momento clave para el país, cuando la emoción por el futbol va en aumento rumbo al Mundial 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, Amazon decidió subirse al tren de la euforia deportiva con un gadget que busca conquistar a los seguidores del balompié.

El dispositivo destaca por su diseño inspirado en la camiseta oficial que el equipo nacional usará este año, convirtiéndolo en un objeto atractivo para coleccionistas y aficionados.

Además, el modelo se vende exclusivamente a través de la tienda en línea de Amazon con un precio aproximado de $1,499 pesos mexicanos.

¿Qué tiene de especial el Echo Dot de la Selección Mexicana?

Aunque por fuera presume los colores y símbolos del futbol mexicano, por dentro mantiene la esencia de los dispositivos inteligentes de la línea Echo.

El Echo Dot edición Selección Mexicana funciona como:

Bocina inteligente capaz de responder preguntas

Reproducctor de música

Control de dispositivos del hogar

Ofrecer información en tiempo real mediante comandos de voz

Sin embargo, esta versión incorpora algunos elementos que la diferencian:

Al activar el comando “Alexa, Modo Mi Selección”, los usuarios pueden escuchar mensajes especiales de jugadores y recibir actualizaciones relacionadas con el equipo nacional.

Asimismo, el dispositivo permite consultar resultados, calendario de juegos, récords históricos o información sobre futbolistas y tácticas del equipo.

En otras palabras, el asistente virtual puede convertirse en una especie de comentarista digital que acompaña cada jornada futbolera.

Alexa+ y la inteligencia artificial generativa

Uno de los aspectos más importantes del lanzamiento es el acceso anticipado a Alexa+, la versión más avanzada del asistente virtual de Amazon.

Esta nueva generación del sistema está impulsada por inteligencia artificial generativa, lo que significa que la interacción ya no se limita a comandos simples. En lugar de responder con frases cortas o resultados directos, la asistente puede sostener conversaciones más naturales y ofrecer explicaciones más completas.

Entre sus capacidades destacan:

Entender preguntas complejas relacionadas con futbol

Analizar estadísticas del equipo

Explicar tácticas o estrategias de juego

Dar seguimiento a conversaciones sin repetir el comando de activación

La idea es que los aficionados puedan interactuar con la tecnología de manera más fluida, casi como si estuvieran platicando con alguien que sabe de futbol.

Cuándo y dónde comprar el Echo Dot de la Selección Mexicana

El dispositivo ya se encuentra disponible en México desde principios de marzo y se puede adquirir directamente en la plataforma de Amazon.

Datos clave del producto:

Producto: Echo Dot edición Selección Mexicana

Echo Dot edición Selección Mexicana Precio aproximado: $1,499 pesos

$1,499 pesos Disponibilidad: tienda en línea de Amazon

tienda en línea de Amazon Función destacada: acceso anticipado a Alexa+

Además de funcionar como bocina inteligente, el gadget pretende convertirse en un símbolo del momento que vive el futbol mexicano antes del Mundial.