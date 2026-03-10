Martimiércoles de Chedraui HOY 10 y 11 de marzo: todas las ofertas en frutas y verduras para ahorrar en la despensa

El famoso Martimiércoles de Chedraui ya lanzó sus promociones especiales en frutas y verduras, dos de los productos más consumidos por las familias mexicanas.
Esta campaña de descuentos se ha consolidado como una de las más populares en los supermercados de México, compitiendo directamente con programas similares como el Martes de Frescura de Walmart o el Martes y Miércoles del Campo de Soriana.
Ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 10 y 11 de marzo
Durante esta semana, varias frutas y verduras destacan por su precio reducido. Entre los productos que aparecen en promoción se encuentran algunos básicos que suelen estar presentes en la cocina mexicana.
Ofertas en verduras
Entre los descuentos más llamativos del Martimiércoles de Chedraui están:
- Aguacate Hass: alrededor de $32.50 por kilo
- Aguacate Hass enmallado: aproximadamente $24.50 por pieza
- Cebolla blanca: cerca de $14.50 por kilo
- Cebolla morada: cerca de $19.50 por kilo
- Chayote sin espinas: alrededor de $22.50 por kilo
- Col blanca: cerca de $12.50 por kilo
- Acelgas: aproximadamente $6.90 por rollo
- Cilantro: cerca de $6.90 por rollo
- Espárrago verde (454 g): alrededor de $29.90
Ofertas en frutas
Las frutas también aparecen con rebajas que pueden ayudar a completar la despensa semanal:
- Manzana roja mediana: cerca de $29.50 por kilo
- Piña Gota Miel: alrededor de $14.50 por kilo
- Durazno rojo: cerca de $65 por kilo
- Frambuesa (domo 170 g): aproximadamente $49.50
- Fresa (domo 454 g): cerca de $39.50
- Mango Paraíso: alrededor de $39.90 por kilo
- Naranja para jugo: cerca de $19.50 por kilo
- Toronja: alrededor de $19.50 por kilo
- Pera Bosc: aproximadamente $38.90 por kilo
Este tipo de promociones suelen cambiar ligeramente dependiendo de la sucursal, pero en general mantienen precios similares en todo el país.
Tips para aprovechar mejor las ofertas del Martimiércoles
Si planeas lanzarte al súper para aprovechar el Martimiércoles de Chedraui, estos tips pueden ayudarte a sacarle mayor provecho:
- Revisa las promociones antes de ir a la tienda para saber qué productos convienen más
- Haz una lista de compras para evitar gastos innecesarios
- Compra frutas y verduras de temporada, ya que suelen tener los mejores precios
- Comparte las compras con familiares o vecinos si algunos productos vienen en grandes cantidades
Con una buena planificación, estas promociones pueden convertirse en un aliado para cuidar el presupuesto familiar sin sacrificar calidad ni frescura.