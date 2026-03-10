Martimiércoles de Chedraui HOY 10 y 11 de marzo: todas las ofertas en frutas y verduras para ahorrar en la despensa

El famoso Martimiércoles de Chedraui ya lanzó sus promociones especiales en frutas y verduras, dos de los productos más consumidos por las familias mexicanas.

Esta campaña de descuentos se ha consolidado como una de las más populares en los supermercados de México, compitiendo directamente con programas similares como el Martes de Frescura de Walmart o el Martes y Miércoles del Campo de Soriana.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 10 y 11 de marzo

Durante esta semana, varias frutas y verduras destacan por su precio reducido. Entre los productos que aparecen en promoción se encuentran algunos básicos que suelen estar presentes en la cocina mexicana.

Ofertas en verduras

Entre los descuentos más llamativos del Martimiércoles de Chedraui están:

Aguacate Hass : alrededor de $32.50 por kilo

: alrededor de Aguacate Hass enmallado : aproximadamente $24.50 por pieza

: aproximadamente Cebolla blanca : cerca de $14.50 por kilo

: cerca de Cebolla morada : cerca de $19.50 por kilo

: cerca de Chayote sin espinas : alrededor de $22.50 por kilo

: alrededor de Col blanca : cerca de $12.50 por kilo

: cerca de Acelgas : aproximadamente $6.90 por rollo

: aproximadamente Cilantro : cerca de $6.90 por rollo

: cerca de Espárrago verde (454 g): alrededor de $29.90

Ofertas en frutas

Las frutas también aparecen con rebajas que pueden ayudar a completar la despensa semanal:

Manzana roja mediana : cerca de $29.50 por kilo

: cerca de Piña Gota Miel : alrededor de $14.50 por kilo

: alrededor de Durazno rojo : cerca de $65 por kilo

: cerca de Frambuesa (domo 170 g) : aproximadamente $49.50

: aproximadamente Fresa (domo 454 g) : cerca de $39.50

: cerca de Mango Paraíso : alrededor de $39.90 por kilo

: alrededor de Naranja para jugo : cerca de $19.50 por kilo

: cerca de Toronja : alrededor de $19.50 por kilo

: alrededor de Pera Bosc: aproximadamente $38.90 por kilo

Este tipo de promociones suelen cambiar ligeramente dependiendo de la sucursal, pero en general mantienen precios similares en todo el país.

Tips para aprovechar mejor las ofertas del Martimiércoles

Si planeas lanzarte al súper para aprovechar el Martimiércoles de Chedraui, estos tips pueden ayudarte a sacarle mayor provecho:

Revisa las promociones antes de ir a la tienda para saber qué productos convienen más

para saber qué productos convienen más Haz una lista de compras para evitar gastos innecesarios

para evitar gastos innecesarios Compra frutas y verduras de temporada , ya que suelen tener los mejores precios

, ya que suelen tener los mejores precios Comparte las compras con familiares o vecinos si algunos productos vienen en grandes cantidades

Con una buena planificación, estas promociones pueden convertirse en un aliado para cuidar el presupuesto familiar sin sacrificar calidad ni frescura.