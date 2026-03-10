Qué crucero reservar desde Chile: guía de SoloCruceros.cl

SoloCruceros

SoloCruceros cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, ofreciendo asesoramiento personalizado a quienes buscan reservar con las máximas garantías su crucero de ensueño.

Su equipo, al tanto de lo último en cruceros, analiza las necesidades de cada crucerista, selecciona las navieras y rutas más aptas en base a sus gustos y establece criterios eliminatorios para encontrar el crucero que mejor se adapte, teniendo siempre en cuenta la horquilla de precio indicada.

Con oficinas en Madrid y Barcelona, SoloCruceros se ha abierto al mercado internacional, operando en América Latina y convirtiéndose en el portal de referencia para reservar un crucero.

La mejor agencia de cruceros para partir desde Chile

Como uno de los puntos clave del turismo en América Latina, Chile se ha convertido en el punto de partida de numerosas rutas de cruceristas que buscan disfrutar de las mejores vacaciones. Es uno de los puntos de partida y destino claves en las rutas del Pacífico, y desde SoloCruceros es posible reservar una escapada en alta mar al mejor precio, con el apoyo que sólo un equipo experto en cruceros puede dar.

“Nuestra experiencia en el sector de los cruceros hace que estemos en unas condiciones óptimas para ofrecer un asesoramiento de calidad a todos aquellos clientes que busquen hacer un crucero desde Chile, pero que no tengan claro cuál elegir”, explican desde SoloCruceros.cl , que se ha convertido en la agencia de cruceros de referencia en la zona occidental de América del Sur.

“Existe en este momento una amplia variedad de rutas que harán las delicias de quienes quieran reservar un crucero desde Chile, de duración variable, siendo las escapadas de entre 5 y 8 días las más demandadas”, apuntan.

Navieras como Costa Cruceros, Royal Caribbean, Celebrity Cruises o MSC Cruceros son las principales que operan rutas desde Chile, ofreciendo todo tipo de servicios y experiencias a bordo. “Hay cruceros para todos los gustos, desde escapadas románticas en pareja hasta planes con toda la familia, viajes Senior, rutas con niños gratis o con descuento… Pero, para poder beneficiarse de todas estas ventajas, nada mejor que ponerse en manos de nuestro equipo de profesionales, que ofrece el mejor servicio de atención antes, durante y después de la reserva”, añaden.

Por variedad de rutas, navieras, servicios a bordo, tarifas, detalle, precios y facilidades de financiación, SoloCruceros se ha convertido en la opción número uno de cada vez más cruceristas que buscan hacer un viaje en crucero desde Chile.

Cómo elegir el mejor crucero desde Chile

Aunque se tengan algunos aspectos claros a los que no se quiere renunciar en el crucero, elegir el que más encaje con las preferencias de cada uno puede ser complicado. “Aspectos como la duración o el itinerario es fácil de comprobar, pero hay otros puntos que son más conflictivos, como la diferencia entre tarifas o las excepciones y condiciones de ciertos packs, y es ahí donde nuestro asesoramiento puede ser clave para evitar sorpresas a bordo”, explican desde solocruceros.cl.

Es conveniente, en opinión de los expertos, tener claros ciertos puntos innegociables del crucero para basar la búsqueda desde ahí.

Un destino ineludible, una experiencia a bordo que no se quieran perder, un tipo concreto de suite, un servicio de atención exclusivo, una excursión obligatoria… Todo el mundo tiene su propia lista de prioridades, y empezar a reconocer cuáles son los puntos inamovibles ayuda a establecer una buena base para comenzar a buscar cruceros desde Chile que encajen mejor.

Quienes no hayan disfrutado nunca de la experiencia de viajar en crucero, SoloCruceros Chile recomienda optar por una escapada de 5 días. “Los cruceros de corta duración son una manera excelente de descubrir lo que un viaje en alta mar puede ofrecer, y son una primera toma de contacto perfecta para los que experimentan por primera vez lo que es ir de crucero”, comentan.

“Rutas desde el puerto de Santos en Sao Paulo, en Brasil, con escala en Ilhabela e Itajaí, son una excelente opción, aunque hay otras opciones, como los cruceros que parten desde el puerto de San Juan, que cada vez tienen más demanda”, explican.

De cualquier modo, desde los puertos de Valparaíso, San Antonio y Puerto Montt es frecuente que partan cruceros desde Chile. “Las rutas internacionales, las más largas, suelen partir desde Valparaíso y San Antonio, mientras que los cruceros por la Patagonia tienden a concentrar sus salidas desde Puerto Montt”, especifican desde SoloCruceros.

“Tanto en nuestra página web como en la app de SoloCruceros, disponible para iOS y Android, los usuarios pueden encontrar todos los detalles sobre los cruceros disponibles para reservar desde Chile, con información sobre rutas, excursiones, servicios a bordo, tipos de camarotes, duración y precio”, sentencian.

Como agencia de cruceros, SoloCruceros ha demostrado que la experiencia y la asesoría individualizada son claves para poder ofrecer un servicio de calidad. Ponerse en manos de sus profesionales es la mejor forma de saber qué crucero reservar desde Chile y qué documentación tener preparada para el día del embarque.

