Flor M. Salvador: el fenómeno de Boulevard que pasó del fanfic al cine

Flor M. Salvador

En un entorno cada vez más dominado por el comercio digital, las experiencias presenciales siguen teniendo un valor especial para los lectores. Con esa idea, la plataforma de libros en línea BuscaLibre organizó un encuentro exclusivo con la escritora mexicana Flor M. Salvador, autora de la popular saga Boulevard, en un evento que buscó acercar a la comunidad lectora con una de las voces más influyentes de la literatura juvenil contemporánea.

Buscalibre: Humanizando el E-commerce a través de las letras

Se trató del primer evento presencial de este tipo organizado por la plataforma, un meet and greet pensado para los seguidores más fieles de la autora.

Según explicó Andrés Baldrich, Country Managerde Buscalibre, la iniciativa responde a la necesidad de recuperar el contacto humano en un modelo de negocio basado en el comercio electrónico. “Al final del día, nosotros al ser una plataforma de e-commerce tendemos a perder esa parte del contacto entre el comprador y la empresa. Lo que queremos es acercarnos de manera más humana al lector”, señaló.

Flor M. Salvador: De fanfic a fenómeno literario

Durante el encuentro, Flor M. Salvador compartió con sus lectores parte del origen de su carrera literaria. Antes de convertirse en escritora publicada, fue una lectora apasionada, un hábito que nació gracias a la saga Harry Potter. A partir de ese interés comenzó a explorar el mundo de los fanfictions.

Con 27 años y cinco libros publicados (incluyendo una edición especial), Flor se ha consolidado como un referente de la literatura juvenil. Su camino comenzó en 2013, lo que eventualmente la llevó a escribir su propia historia a finales del 2014: Boulevard, inspirada en la canción Boulevard of Broken Dreams de Green Day.

Amor, duelo y adolescencia

La saga Boulevard aborda temas emocionales complejos dentro del universo juvenil. Más allá de una historia romántica, la trama explora aspectos como el duelo, las adicciones y las dificultades familiares que pueden afectar a los adolescentes.

“Es un libro que habla de las ilusiones, de los sueños y del primer amor, pero también de los errores que cometemos cuando no sabemos cómo amar”, explicó Salvador durante la entrevista.

Del libro al cine

El fenómeno literario de Boulevard pronto dará el salto a la pantalla. La adaptación cinematográfica del primer libro ya concluyó su rodaje y se encuentra en proceso de estreno. Aunque algunos detalles aún permanecen confidenciales, Salvador adelantó que el equipo creativo ha trabajado para respetar la esencia de la historia y de los personajes.

“El equipo ha sido muy honesto y muy fiel a la historia”, comentó la escritora, quien destacó el trabajo del guionista Javier Huescas y de la directora Sonia Méndez en la adaptación.