“Grok ¿esto es cierto?”: La IA de X (Twitter) ya sólo responderá a usuarios verificados

Grok Premium Grok, la herramienta de Inteligencia Artificial de X, comenzará a estar disponible únicamente para usuarios verificados.

“La primer dosis siempre es gratis”, fue uno de los comentarios destacables cuando la red social X, antes Twitter, anunció a sus usuarios y usuarias que el herramienta de Inteligencia Artificial Grok brindará sus servicios completos únicamente a cuentas verificadas.

De acuerdo con la información liberada por X, el análisis avanzado de Grok será exclusivo para las personas que paguen los paquetes Premium o Premium Plus, cada modalidad entregando diversos beneficios para el usuario o usuaria.

“Grok, ¿es cierto..." que dejarás de estar disponible para las cuentas generales de X?

La competencia de las herramientas de Inteligencia Artificial en las redes sociales aumenta día a día, cada una de ellas en constante renovación para otorgar la mejor experiencia a sus usuarios o usuarias, aunque el aumento de calidad en su servicio ha comenzado a reservarse únicamente para las personas que paguen un monto extra por dichos beneficios.

Este es el caso actual de Grok, la herramienta IA del antiguo Twitter, que a partir de este miércoles 11 de marzo empezará a estar disponible sólo para cuentas verificadas de la aplicación.

Grok La función "Pregúntale a Grok" parece estar ahora disponible solo para suscriptores Premium y Premium Plus.

Esto ha dividido la conversación en la red social a la que Grok pertenece, una parte de los usuarios han apoyado la decisión, señalando que esta medida ayudará a “regular” el uso de la herramienta.

Otra parte de los internautas, en cambio, no han tardado en recibir la noticia con humor, burlándose de las personas que continuamente dependían de Grok para confirmar la información.

Grok disponibles sólo para X Premium y Premium Plus

Debido a que el cambio ha sido abrupto, Grok ha aprovechado este miércoles para responder las preguntas de usuarios y usuarias con cuentas gratis en X, aclarando que su servicio continuará con limitaciones, mientras que reservará sus funciones completas para los paquetes Premium y Premium Plus.

Premium: $53 pesos al mes, con funciones mejoradas y completas de Grok .

$53 pesos al mes, con funciones mejoradas y completas de . Premium Plus: $405 pesos al mes, cuyo paquete cuenta con SuperGrok, herramienta que incluye la generación de imágenes y video de alto nivel, además de razonamiento mejorado.

Hasta el momento, la compañía no ha comunicado el por qué de esta decisión, por lo que algunos y algunas internautas han especulado que se debe a la saturación de la herramienta en la red social, señalando principalmente los conflictos internacionales que atraviesa el mundo moderno.