WhatsApp lanza control parental para menores: qué es, cuándo estará disponible y cómo instalarlo para cuidar a tus hijos

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, anunció el lanzamiento de cuentas administradas por padres para preadolescentes, una función que busca hacer más seguro el primer contacto de los menores con su aplicación.

La herramienta permitirá que madres, padres o tutores creen perfiles especiales dentro de la plataforma para usuarios jóvenes, con un sistema que coloca los controles de seguridad directamente en manos de los adultos responsables.

La aplicación busca ofrecer un entorno limitado y supervisado, donde los menores puedan usar la aplicación sin quedar expuestos a riesgos digitales.

Esta nueva modalidad responde a una creciente preocupación global sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes, especialmente en temas relacionados con seguridad, privacidad y salud mental.

¿Cómo funcionarán las cuentas de WhatsApp para menores?

Las cuentas administradas por padres en WhatsApp tendrán características muy distintas a las cuentas tradicionales. Entre las funciones principales destacan:

Supervisión de contactos y grupos

Los padres podrán decidir quién puede enviar mensajes al menor y también controlar a qué grupos puede unirse. Esto evita que niños o preadolescentes interactúen con desconocidos dentro de la plataforma.

Configuraciones protegidas con PIN

Los ajustes de seguridad estarán protegidos mediante un PIN parental, lo que significa que solo los adultos podrán modificar la configuración de privacidad o los permisos de la cuenta.

Experiencia limitada dentro de la app

Las cuentas estarán diseñadas para que los menores usen WhatsApp principalmente para mensajes y llamadas, reduciendo el acceso a funciones que puedan representar riesgos.

Vinculación con la cuenta del adulto

Para activar el sistema, el dispositivo del menor deberá vincularse con el teléfono del padre o tutor, lo que permitirá gestionar las configuraciones desde el inicio.

¿Qué sí y qué no podrán ver los padres?

Aunque las cuentas estarán supervisadas, WhatsApp mantendrá su cifrado de extremo a extremo, uno de los pilares de la plataforma.

Esto significa que ni siquiera la empresa puede leer los mensajes que se envían dentro de la aplicación. En consecuencia, los padres tendrán control sobre la configuración, los contactos y las solicitudes de mensajes, pero no podrán revisar el contenido de las conversaciones directamente.

La intención es encontrar un equilibrio entre la seguridad digital que un menor necesita y la privacidad para el desarrollo y convivencia sana del menor.

Redes sociales y menores

El lanzamiento de estas cuentas llega en un contexto donde varios gobiernos analizan restricciones más estrictas para el uso de redes sociales por menores.

La presión regulatoria ha crecido en los últimos años debido a preocupaciones sobre ciberacoso, exposición a contenido inapropiado y uso excesivo de plataformas digitales entre jóvenes.

Con este nuevo sistema, la empresa busca ofrecer una alternativa que permita a los menores comunicarse mientras los padres mantienen cierto control sobre su uso.

¿Cuándo llegarán las cuentas para menores en WhatsApp a México?

De acuerdo con la información presentada por la compañía, las cuentas administradas por padres se implementarán gradualmente a nivel global en los próximos meses.

Esto significa que el nuevo sistema podría aparecer primero en algunos mercados seleccionados, para luego expandirse al resto del mundo.