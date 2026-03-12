Mega Clase de Futbol en el Zócalo CDMX: ¿cómo y dónde registrarte para participar por un Récord Guinness este 15 de marzo?

Mega Clase de Futbol CDMX La Ciudad de México buscará imponer un nuevo récord Guinness este 15 de marzo al realizar una clase de futbol masiva.

El corazón de la capital mexicana será el escenario sobre el que se lleverá a cabo una Mega Clase de Futbol con el objetivo de imponer un nuevo récord Guinness al organizar la clase gratuita de futbol más grande del mundo este domingo 15 de marzo del 2026.

Conocido de manera popular como el Zócalo capitalino, la llamada oficialmente Plaza de la Constitución es el principal espacio cívico del país y ha sido el escenario de diversos eventos históricos, conciertos masivos —como fue el caso de Shakira el primer fin de semana de marzo—, celebraciones nacionales y manifestaciones, por lo que será el terreno que albergará el próximo récord Guinness obtenido por México.

¿Cómo será la Mega Clase de Futbol en el Zócalo este domingo 15 de marzo?

A partir del miércoles 11 de marzo, la principal plaza de la CDMX comenzó a vestirse de verde, pues un campo gigante de pasto sintético fue instalada en la plancha del Zócalo capitalino, alcanzando la extensión de aproximadamente 30 mil metros cuadrados para cubrir el terreno.

La Gobernadora de la Ciudad de México, Clara Brugada, asistió a la Plaza de la Constitución para presentar la cancha recién instalada e informar a la población capitalina del evento masivo que pretende imponer un nuevo récord Guinness, esto en marco de la Copa del Mundo FIFA 2026 que tendrá por países anfitriones a Canadá, Estados Unidos y México.

Este domingo convertiremos el corazón de nuestra ciudad en la cancha de futbol más grande del mundo para romper el Récord Guinness junto a nuestra presidenta @Claudiashein. Sean parte de esta gran acción deportiva rumbo al #Mundial2026. Aquí pueden inscribirse:… pic.twitter.com/XlxV2e1GXD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 11, 2026

“Este domingo convertiremos el corazón de nuestra ciudad en la cancha de futbol más grande del mundo”, anunció la gobernadora de la capital, invitando a los ciudadanos y ciudadanas a participar en el evento y “hacer historia”.

Inscripción a la Mega Clase de Futbol en el Zócalo de la CDMX

El evento masivo se llevará a cabo este domingo 15 de marzo con un ingreso a las 8:00 horas en punto, iniciativa que busca promover el deporte, la actividad física y la convivencia entre la población mexicana unida por la pasión al futbol, además de intentar de registrar la hazaña en organizaciones internacionales de récords y crear historia en los libros del deporte.

La convocatoria está abierta a todo público a partir de los 12 años de edad, además de también tener requisitos respecto al estado de salud de los y las participantes, es decir, deben presentar una condición física favorable para llevar a cabo la actividad sin poner en riesgo su salud.

En caso de que desees registrarte para participar en la clase masiva de fútbol que pretende imponer un nuevo récord Guinness, podrás hacerlo siguiente este enlace.

Una vez que estés dentro, y cumplas con el principal requisito de haber asistido al menos a dos entrenamientos presenciales en las sedes de su alcaldía, utopía, pilares y/o Institución en conjunto con el INDEPORTE, podrás continuar con tu registro.

Entrega del Kit de participante: ¿cuándo, dónde y cómo recogerlo?

Al concluir el registro en línea, el sistema generará una carta de exoneración (acuse de inscripción), la cual deberá:

Ser impresa.

Firmarse de manera autógrafa.

Este documento será indispensable para la entrega del kit de participante.

La entrega de este Kit se realizará de manera personal en el INDEPORTE ubicado en Avenida División del Norte 2333 de la colonia General Anaya, Alcaldía Benito Juárez en los siguientes horarios y días:

Viernes 13 de marzo, de 10:00 a 18:00 horas.

Jueves 14 de marzo, de 10:00 a 16:00 horas.

Para recibir el kit de participante, deberás presentar el acuse de inscripción debidamente firmado, entregar una copia de identificación vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

En el caso de las personas menores de edad, además del acuse de inscripción, tendrán que presentar una copia de credencial escolar vigente y copia de la identificación oficial del apdre, madre o tutor.

Requisitos de registro y participación en la Mega Clase de Futbol del 15 de marzo en ZócalO CDMX

La Mega Clase de Futbol que se realizará este domingo abrirá sus puertas de ingreso de las 8:00 a las 9:30 horas de la mañana para todos los registrados y registradas, con un inicio de la clase masiva a las 10:00 horas.

Sin embargo, para que tu registro sea aceptado en este evento deportivo, y a la vez marcar una participación activa en la Mega Clase de Futbol, deberás cumplir con los siguientes requisitos estipulados por la organización responsable: