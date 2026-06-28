Agente Kim reactivado: ¿cuándo salen los capítulos 3 y4 ? Horario y fecha de estreno en Netflix

Agente Kim reactivado ¿Cuándo salen los capítulos 3 y 4 de ‘Agente Kim reactivado’ en Netflix? Fecha y hora de estreno en México (Cortesía: Netflix)

Las producciones surcoreanas siguen capturando la atención del público internacional, sobre todo cuando se trata de doramas, Agente Kim reactivado se ha convertido en el nuevo fenómeno de suspenso dentro del catálogo de Netflix. El impactante inicio de esta historia no solo atrapó por completo a la audiencia, sino que la dejó con ganas de ver más; por ello, aquí conocerás cuándo llegarán los capítulos 3 y 4 de la serie, junto con su fecha y horario de estreno oficial.

¿De qué trata Agente Kim reactivado, la serie coreana de suspenso en Netflix?

La trama narra la historia de Kim Do-hyeon (interpretado por So Ji-sub), un padre soltero en apariencia común que oculta un oscuro pasado como exagente de inteligencia surcoreano. Cuando su hija desaparece víctima de una red criminal tras sufrir acoso escolar, el protagonista reactiva todas sus brutales habilidades de combate para rescatarla.

¿Cuándo se estrenan los episodios 3 y 4?

Tras el lanzamiento de los dos primeros capítulos el pasado 26 y 27 de junio, la expectativa por saber cómo continuará su cruzada está en su punto más alto.

Netflix continuará con su estrategia de lanzamientos dobles cada fin de semana en transmisión simultánea con la cadena coreana SBS. Los siguientes capítulos se subirán a la plataforma en las siguientes fechas:

Episodio 3: Viernes 3 de julio de 2026.

Viernes 3 de julio de 2026. Episodio 4: Sábado 4 de julio de 2026.

¿Cuál es el horario de estreno para México y Latinoamérica?

Los episodios se emiten originalmente en Corea del Sur a las 21:50 horas, por lo que su llegada al catálogo de Netflix en la región americana ocurrirá durante la mañana de los días señalados. Aquí tienes la lista detallada de horarios para seguir la transmisión de estreno:

México, Guatemala, Costa Rica, Honduras: 06:50 horas.

06:50 horas. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 07:50 horas.

07:50 horas. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 08:50 horas.

08:50 horas. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 09:50 horas.

Con apenas dos episodios al aire, la serie ya se perfila como uno de los doramas de acción del año. No te pierdas el desenlace de esta intensa búsqueda el próximo fin de semana, para ver qué tan lejos es capaz de llegar un padre para proteger a su familia.