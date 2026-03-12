Trailer oficial de ‘Malcolm el de En Medio’ en Doblaje Latino: ¿regresaron las voces originales?

Malcolm in the Middle Tráiler Latino Malcolm el de En Medio se consolidó como una de las series de comedia más exitosas en Latinoamérica gracias a su popular doblaje; el trailer revela el regreso de algunas de estas voces.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, traducida en Latinoamérica como Malcolm el de En Medio: La vida sigue siendo injusta, sorprendió al mundo con su primer avance oficial en idioma original doblaje castellano y doblaje latino, siendo este último una de las versiones más esperadas desde el anuncio de la serie que traería de vuelta a una de las familias más famosas de la televisión.

Hulu liberó este jueves 12 de marzo el primer tráiler oficial de la continuación de la exitosa serie de una familia caótica de Estados Unidos, vista y narrada desde la percepción lógica y pretenciosa del hijo de en medio, Malcolm, quien nació como un genio pero aún debe aprender las enseñanzas simples de la vida que su familia le provee.

¿De qué tratará Malcolm el de En Medio: La vida sigue siendo injusta?

La miniserie seguirá la vida del niño prodigio que vimos crecer e ir a la universidad, esta vez como un adulto y padre de una hija adolescente, exitoso en su trabajo y en relación con una carismática novia, el tipo de vida perfecta que Malcolm construyó... ocultándose de su familia por más de una década.

Al descubrir el engaño de Malcolm, sus caóticos familiares estallan en reacciones completamente distintas que reviven la comedia absurda que hizo famosa a la historia durante los primeros años del nuevo siglo.

El tráiler muestra el dramatismo de Hal, quien tiene el corazón roto tras descubrir que uno de sus hijos lo negó durante años, la histeria de Lois que exige una explicación, y el conflicto de Malcolm que ve su vida perfecta caer en pedazos una vez que sus hermanos vuelven a arrastrarlo en una serie de aventuras catastróficas.

Malcolm el de En Medio: voces originales del doblaje latino vuelven a la historia

DisneyPlus Latinoamérica se unió al lanzamiento de este primer avance compartiendo con el público el tráiler oficial doblado en latino a tan sólo una hora después del lanzamiento del adelanto en idioma original.

Desde el anuncio de esta segunda parte sobre la historia con la que millones de personas en América Latina crecieron, una de las principales peticiones del público latino fue que las voces originales del doblaje de la serie volvieran para continuar con su legado en Malcolm el de En Medio: La vida sigue siendo injusta.

La reunión que todos esperaban... Excepto Malcolm 😅#MalcolmInTheMiddle: La vida sigue siendo injusta, estreno 10 de abril en #DisneyPlus. pic.twitter.com/ijzxptnuux — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) March 12, 2026

Para la satisfacción de los y las fans en Latinoamérica, tres de las voces más emblemáticas del doblaje original volverán a la continuación de Malcolm producida por Hulu, las cuales ya pueden apreciarse en el avance liberado esta tarde.

Las voces confirmadas y vistas en el tráiler de hoy, son:

Malcolm: Carlos Díaz.

Carlos Díaz. Lois: Magda Giner.

Magda Giner. Reese: Alfredo Leal.

El talento, originalidad y empeño del reparto en el doblaje latino fue uno de los elementos más importantes que causó el inmenso éxito de Malcolm in the Middle en terreno latinoamericano, teniendo a México como su principal base de fans, un amor que sigue resonando hasta la actualidad.