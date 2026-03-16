Álbum Panini del Mundial 2026: ¿cuándo y cómo acceder a la preventa para los stickers de la Copa del Mundo?

Álbum Panini del Mundial FIFA 2026 El clásico álbum Panini lanzará su edición del Mundial de Futbol 2026; incluirá las 48 selecciones clasificadas al histórico torneo y secciones especiales tanto para leyendas como estrellas emergentes.

La Copa del Mundo FIFA 2026 está cada día más cerca de celebrarse, lo que también marca el inicio de la carrera para la serie de artículos relacionados a la fiesta de futbol más importante a nivel mundial.

Uno de los productos relacionados al Mundial 2026 más esperado por los y las amantes de dicho deporte, es el álbum Panini, clásica tradición de colección de estampillas que ha sido renovada cada cuatro años para satisfacer a la afición del futbol en cada uno de los torneos celebrados.

Sin embargo, la edición de esta Copa del Mundo 2026 dará un paso más adelante que sus predecesoras, dado que los creadores han manifestado que “superará las expectativas” de los aficionados y aficionadas al ser el álbum más grande hasta ahora.

¿Cuándo será la preventa del álbum Panini del Mundial 2026?

A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 que se inaugurará en la Ciudad de México, Panini anunció la fecha en la que se llevará a cabo la preventa del icónico álbum oficial del torneo más importante del futbol.

"Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar. La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya casi está aquí", anunció la editorial italiana mediante su cuenta oficial en redes sociales.

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Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar

La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya casi está aquí, celebrando el evento de fútbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra pic.twitter.com/f0fWMH5tNG — Panini Sport México (@PaniniSportMx) March 16, 2026

De acuerdo con el comunicado lanzado este lunes, la preventa del clásico álbum comenzará el 1° de abril de 2026 e incluirá las 48 selecciones clasificadas al torneo de la FIFA.

Hasta el momento, Panini no ha compartido más información respecto al registro de la preventa, sin embargo recomendó a los aficionados y aficionadas mantenerse al tanto de las actualizaciones para no perder la oportunidad de ser una de las primeras personas que accedan a la experiencia.

¿Cómo será el álbum Panini del Mundial 2026 y cuánto costará?

A través de redes sociales, Panini adelantó a los y las fans que esperan ansiadamente el clásico álbum que esta edición contendrá las 48 selecciones clasificadas a la competencia internacional, además de que se han señalado secciones especiales dedicadas a las leyendas y estrellas emergentes del futbol.

El álbum tendrá espacio suficiente para más de 500 estampillas que mostrarán jugadores, logos y estadios; estas estampas serán distribuidas en formato grupal y aleatorio dentro de sobres, tal como se ha realizado en ediciones anteriores.

Cada uno de los sobres incluirán 7 calcomanías distintas y podrían costar, según reportes de internautas, entre 18 y 25 pesos cada empaque.

En cuanto al álbum, las especulaciones de aficionados y aficionadas en redes sociales han señalado que la edición de plasta blanda podría costar entre 50 y 100 pesos; por otra parte, la edición del álbum Mundial 2026 de pasta dura probablemente alcanzaría un precio de 250 o hasta 500 pesos.