Ofertas Soriana HOY 17 y 18 de marzo: frutas, verduras y carnes baratas en el Martes y Miércoles del Campo

Cada semana, Soriana lanza su ya clásico Martes y Miércoles del Campo, una estrategia que convierte el súper en una fiesta de precios bajos. Aquí, las protagonistas son las frutas, verduras, carnes y pescados, con descuentos que buscan aligerar el gasto familiar.

Durante estos dos días, los productos frescos bajan de precio y, en muchos casos, incluyen promociones adicionales con programas de lealtad.

Ofertas en frutas y verduras hoy 17 y 18 de marzo

Aunque los precios pueden variar ligeramente por tienda, el patrón de ofertas se mantiene con productos básicos a costos accesibles. Entre lo más destacado están:

Lo más barato del súper

Manzana Red Delicious desde aproximadamente $29.80 el kilo

desde aproximadamente Plátano alrededor de $19.80 el kilo

alrededor de Piña miel cerca de $24.80 el kilo

cerca de Papaya Maradol en torno a $29.80 el kilo

en torno a Pepino y papa blanca rondando los $24.80 a $29.80 el kilo

rondando los Jitomate saladet cerca de $26.80 el kilo

cerca de Limón con semilla desde $29.80 el kilo

Estos precios colocan a varios productos esenciales en un rango competitivo frente a otras cadenas, lo que vuelve este programa una parada obligatoria para surtir la despensa.

Ofertas en carnes, pollo y pescados

La sección de proteínas también entra al juego del ahorro. Entre los precios que suelen repetirse en esta temporada destacan:

Pollo entero fresco desde $36 el kilo

fresco desde el kilo Milanesa de res cerca de $198.90 el kilo

cerca de Pechuga de pollo alrededor de $147 el kilo

alrededor de Camarón chico sin cabeza desde $189 el kilo

desde Filete de mojarra cerca de $109 el kilo

Esto permite armar menús completos sin que el ticket final se dispare. Iniciativas como el Martes y Miércoles del Campo funcionan como un respiro para tu bolsillo.

Además, compiten directamente con programas como el Martes de Frescura de Walmart o el Martimiércoles de Chedraui, lo que genera una especie de “guerra de precios” semanal que beneficia al consumidor.

Recomendaciones para aprovechar las ofertas

Llega temprano: los productos en oferta suelen agotarse rápido

Compara precios por kilo, no por pieza

Aprovecha frutas de temporada

Revisa promociones con puntos o monederos electrónicos

Si lo que buscas es llenar el refri sin acabarte la quincena, la respuesta es Soriana.